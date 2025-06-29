一周天氣3變化「明午後雷雨轟2地」　周三、四熱爆雨最少

▲明天新竹以南及各山區有午後雷陣雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周天氣分三階段，明天(30日)水氣仍多，午後新竹以南、各山區有雷陣雨，中南部山區雨較大。周三至周四將是一周中最熱、雨最少的階段。周末南方水氣北移，午後雷雨轉多。

中央氣象署預報員林定宜指出，未來天氣三階段變化，第一階段為明天，受東南風偏東風影響，東南部、恆春半島地區將有不定時局部短暫陣雨，東部地區則為零星短暫陣雨，其他地區天氣多雲到晴。午後，新竹以南及各地山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區可能出現局部較大雨勢。

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氣溫方面，明天各地高溫約32至35度，大台北、台南及高雄近山區則可能出現36度以上高溫。此外，需特別注意陸上強風，基隆北海岸平均風力達6級以上，陣風可達8級以上，台北市亦有較強陣風出現，戶外活動應注意安全。

第二階段天氣變化為周三至周四，林定宜說明，太平洋高壓增強導致沉降作用明顯，台灣地區風向偏東風，各地天氣晴到多雲，氣溫明顯升高，北部地區有機會出現37度以上高溫。

此外，降雨範圍也將縮小，林定宜說，周三至周四僅東南部與恆春半島有不定時短暫陣雨，午後新竹以南及各地山區仍有局部短暫雷陣雨。林定宜表示，這段時間將是未來一周中最熱、降雨最少的日子。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

第三階段變天為周五至周日，林定宜指出，太平洋高壓轉弱，台灣轉為弱風環境，南方低壓帶水氣北移，屆時南部將有不定時短暫陣雨，午後新竹以南及各地山區仍有局部短暫雷陣雨發展機率。

針對外界關注的熱帶系統或颱風動態，林定宜指出，目前南海至菲律賓東方海面為大低壓帶，環境有利熱帶系統發展。然而，針對其強度、位置及是否形成颱風，各數值模式預測結果差異極大、南轅北轍，因此是否生成颱風仍不確定，仍需持續觀察。他也提醒，部分對於一周以上的颱風預測，可「看看就好」。