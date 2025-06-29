罷團「東邪西毒」喻傅崐萁江啟臣　補件3955份喊：中八將啟程

▲罷團「一罷擊臣」連夜造冊，29日下午將連署書送出。（圖／翻攝臉書「一罷擊臣」）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免第二階段進入最後關頭，罷免國民黨立委江啟臣團體「一罷擊臣」仍需補件2465份連署書，罷團於昨日晚間達成目標，並於今（29日）下午送件，罷團領銜人廖芝晏說，昨日逾500位志工集結到中八支援，光1天就收到破千份，因此今日送出3955份連署書，突破法定（補件）門檻160%。她強調，只有大罷免成功才能讓這些政治人物知道，人民隨時可以把給你的權力收回去。

罷團領銜人廖芝晏表示，中八是二階罷免最後一個送件的，也是最後一塊拼圖，這塊拼圖可以完成要非常感謝中八志工、全台志工及全台罷團和支持罷免的政黨，「這段期間沒有你們，中八也無法走到這裡」。

廖芝晏說，昨天有全台超過500位志工集結到中八支援，這樣的態勢也感動到中八民眾，光昨天1天就收到破千份連署書，才讓中八可以突破安全門檻可送件，中八重生機會已經到了。

廖芝晏宣布，今天即將送進去3955份連署書，突破法定（補件）門檻的160%，會將這3955份連署書送進台中市選委會。面對國民黨毀憲亂政、親共毀台，罷免是公民唯一一步，只有大罷免成功才可以讓這些政治人物知道，其一言一行都是備受考驗、備受檢驗，人民隨時可以把給你的權力收回去。

廖芝晏指出，台中在這次罷免非常重要，包括中二顏寬恒、中三楊瓊瓔、中四廖偉翔、中五黃健豪、中六羅廷瑋和中八江啟臣，台中這6個都是關鍵，因為他們早排好接班梯隊，也已經佔好城池，等著中共侵略台灣，「尤其是這個江啟臣，他其實就是下一個西部的傅崐萁」。

廖芝晏提到，有部電影叫「東邪西毒」，東邪就是傅崐萁，西毒是江啟臣，今天罷免江啟臣，全國31區即將進入下個階段投票，任何一個人都不能讓他們逃走，接著拜託全台志工、民眾，大家一起手牽手，守護台灣得來不易的民主。最後，罷團也呼喊口號，「同意罷免」、「中八將啟程」。