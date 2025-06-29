　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷團「東邪西毒」喻傅崐萁江啟臣　補件3955份喊：中八將啟程

▲▼「一罷擊臣」今送件。（圖／翻攝臉書「一罷擊臣」）

▲罷團「一罷擊臣」連夜造冊，29日下午將連署書送出。（圖／翻攝臉書「一罷擊臣」）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免第二階段進入最後關頭，罷免國民黨立委江啟臣團體「一罷擊臣」仍需補件2465份連署書，罷團於昨日晚間達成目標，並於今（29日）下午送件，罷團領銜人廖芝晏說，昨日逾500位志工集結到中八支援，光1天就收到破千份，因此今日送出3955份連署書，突破法定（補件）門檻160%。她強調，只有大罷免成功才能讓這些政治人物知道，人民隨時可以把給你的權力收回去。

罷團領銜人廖芝晏表示，中八是二階罷免最後一個送件的，也是最後一塊拼圖，這塊拼圖可以完成要非常感謝中八志工、全台志工及全台罷團和支持罷免的政黨，「這段期間沒有你們，中八也無法走到這裡」。

廖芝晏說，昨天有全台超過500位志工集結到中八支援，這樣的態勢也感動到中八民眾，光昨天1天就收到破千份連署書，才讓中八可以突破安全門檻可送件，中八重生機會已經到了。

廖芝晏宣布，今天即將送進去3955份連署書，突破法定（補件）門檻的160%，會將這3955份連署書送進台中市選委會。面對國民黨毀憲亂政、親共毀台，罷免是公民唯一一步，只有大罷免成功才可以讓這些政治人物知道，其一言一行都是備受考驗、備受檢驗，人民隨時可以把給你的權力收回去。

廖芝晏指出，台中在這次罷免非常重要，包括中二顏寬恒、中三楊瓊瓔、中四廖偉翔、中五黃健豪、中六羅廷瑋和中八江啟臣，台中這6個都是關鍵，因為他們早排好接班梯隊，也已經佔好城池，等著中共侵略台灣，「尤其是這個江啟臣，他其實就是下一個西部的傅崐萁」。

廖芝晏提到，有部電影叫「東邪西毒」，東邪就是傅崐萁，西毒是江啟臣，今天罷免江啟臣，全國31區即將進入下個階段投票，任何一個人都不能讓他們逃走，接著拜託全台志工、民眾，大家一起手牽手，守護台灣得來不易的民主。最後，罷團也呼喊口號，「同意罷免」、「中八將啟程」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
431 2 2080 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雷雨轟炸！　高雄機場12航班延誤
張家界「百億古城」淪空城！　每年狂虧10億
警報響！俄大規模空襲烏克蘭　波蘭戰機出動
河北彩伽「爆AV引退」！　達人1原因打臉
癱瘓男痛訴「如活著的死人」聲請安樂死　法官回應
好市多新制明上路！「1類會員」享2特權　台灣官方回應了
快訊／雷雨當空！高雄機場暫停地面作業　航班延誤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

馬文君游顥罷免案　中選會：成案與否、投票日7/18決議

「以詩入樂展現城市文化力」　林佳龍：期待音樂讓世界認識台灣

英國貿易暨經濟安全部長抵台訪問！　將與賴清德見面

罷團「東邪西毒」喻傅崐萁江啟臣　補件3955份喊：中八將啟程

分析／內參民調不同意罷免近5成　李彥秀祭「焦土戰」狂催曝光度

賴清德稱制憲大會台沒派代表參加　藍秀資料打臉：個人獨特史觀

賴清德：青鳥、大罷免是珍貴公民力量　目的要恢復國家秩序阻併吞

罷團掃街催「罷免王鴻薇同意票」　民眾高呼：丟掉腫瘤

台積電差點也要備詢？　賴清德怒指藍白違憲：可叫任何公司到立院

賴清德列藍白7大違憲爭議法案　國會有界限！不是表決多數就贏

【請專心騎車】阿伯見「內衣騎士」狂比不明手勢！　網笑揭殘酷真相

偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌

缺一不可！坤達：我趕到了　Energy自嘲「再就業男團」

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

【帥呆了】正妹入伍海軍陸戰隊霸氣剪長髮XD

【超羨慕】李珠珢主動討抱抱+摸鼻殺 富藍奇直接斷線石化XD

河智媛見記者拿麥手狂抖　暖扶3分鐘：你還好嗎？

東海同框「西海」韋禮安 連銀赫也認證：像兄弟！

汪東城自認像GAY　「不能男生女相嗎」

【海蟑螂也想拍婚紗？】新娘崩潰尖叫狂踩牠攝影師不救

馬文君游顥罷免案　中選會：成案與否、投票日7/18決議

「以詩入樂展現城市文化力」　林佳龍：期待音樂讓世界認識台灣

英國貿易暨經濟安全部長抵台訪問！　將與賴清德見面

罷團「東邪西毒」喻傅崐萁江啟臣　補件3955份喊：中八將啟程

分析／內參民調不同意罷免近5成　李彥秀祭「焦土戰」狂催曝光度

賴清德稱制憲大會台沒派代表參加　藍秀資料打臉：個人獨特史觀

賴清德：青鳥、大罷免是珍貴公民力量　目的要恢復國家秩序阻併吞

罷團掃街催「罷免王鴻薇同意票」　民眾高呼：丟掉腫瘤

台積電差點也要備詢？　賴清德怒指藍白違憲：可叫任何公司到立院

賴清德列藍白7大違憲爭議法案　國會有界限！不是表決多數就贏

男彰化偷機車騎到草屯　波麗士眼前紅燈右轉當場被逮

《快打旋風》好萊塢真人電影「春麗」選角曝光　大咖卡司一次看

樂天2周12戰「靠意志力」　古久保抱歉無法讓主力休息

雷雨稍歇「高雄機場恢復地面作業」　12航班延誤

金曲獎改6藝人串場「引言是他寫的」！　YTR拍片7年：終於走到里程碑

快訊／移工樹林柑園橋下釣魚失聯！同鄉急報案　警消搜索中

是枝裕和御用演員目睹「鄰居孤獨死」　離開日本遠赴菲律賓！

馬文君游顥罷免案　中選會：成案與否、投票日7/18決議

新北男身分證遺失遭冒用　無辜做3次筆錄！嘆「人生完全失控」

俄大規模空襲烏克蘭！射數十枚飛彈477架無人機　波蘭戰機出動

偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌

政治熱門新聞

黃暐瀚分析最新罷免民調！　「若明天投票大罷免將會大失敗」

快訊／美國眾院關切中方計劃衝撞蕭美琴　轟「這不是外交是脅迫」

快訊／鄭麗君、楊珍妮赴華府！　完成台美關稅第二輪實體磋商

「讓楊瓊瓔畢業！」　罷團補件4755份

賴清德：青鳥、大罷免是珍貴公民力量　目的是恢復國家秩序

LIVE／賴清德「團結國家十講」　第三講前進新竹看這裡

獨／「踴躍投票」也不行？　新北罷免說明要點遭中選會禁字

笑撞蕭美琴失敗很遜　綠委曝更擔心一件事

民進黨2026提名條例出爐　台南、高雄市長候選人確定初選產生

徐巧芯訕笑蕭美琴險遭撞　許淑華：怎不叫中國大陸說清楚？

確定不覆議了！　總統今公告軍人加薪調整案明年實施

嗆賴清德不演了！　蔣萬安：最大詐騙集團

蔡英文再缺席全代會！趙少康：故意給賴難看

賴清德列藍白7大違憲爭議法案　國會有界限！不是表決多數就贏

更多熱門

相關新聞

山除薇害掃街催「同意票」　店家高呼：丟掉腫瘤

山除薇害掃街催「同意票」　店家高呼：丟掉腫瘤

大罷免將邁入三階投票決戰，罷免藍委王鴻薇的罷團「山除薇害」和綠委吳思瑤今（29日）前往武昌市場掃街，盼催出更多「同意票」。有騎車經過的民眾見到罷團高喊「掃除中共走狗王鴻薇」，還有店家強調要把垃圾、腫瘤丟掉。不過也有反對罷免的民眾不斷高呼「不同意罷免」，甚至還有人直接打掉遞到同行者手上的罷團扇子，退給罷團志工。

罷免是報復性行動！盧秀燕酸賴清德「選輸不甘願」

罷免是報復性行動！盧秀燕酸賴清德「選輸不甘願」

蔣萬安嗆綠「最大詐團」　吳思瑤反批人設翻轉：怕無法連任？

蔣萬安嗆綠「最大詐團」　吳思瑤反批人設翻轉：怕無法連任？

賴清德稱與公民同行　藍轟如毛澤東、史達林

賴清德稱與公民同行　藍轟如毛澤東、史達林

「讓楊瓊瓔畢業！」　罷團補件4755份

「讓楊瓊瓔畢業！」　罷團補件4755份

關鍵字：

大罷免大罷免江啟臣一罷擊臣

讀者迴響

熱門新聞

超乖新人被電爆「1句話退群組」！同事傻了

胰臟癌末期「準備辦後事」　他靠三招殺光癌細胞

台男長度出爐！　最新GG尺寸「贏韓輸日」

清潔女工性侵客戶！租屋處綑綁逞慾

100多國沒得談判！　川普將直接通知關稅稅率：美國想怎麼做都行

《拳願》爆濺血意外

網友控桃機二航廈有針孔　結果超展開

42歲女星突不適「送醫後身亡」！

今變天！　「下最大」地區曝

催金曲歌王走快點！張清芳頒獎脫稿引不滿

「高空激戰」是真的？空姐曝1時間點3原則

金曲獎／超市購物「心肌梗塞過世」年僅48歲！他18年後拿獎

金曲獎／歌王走太慢…張清芳「快一點，時間很晚」

航班嚴重事故！波音787「一刀切開」空巴機尾　畫面瘋傳

Toro鬆口認：本來很氣坤達不能來

更多

最夯影音

更多

【請專心騎車】阿伯見「內衣騎士」狂比不明手勢！　網笑揭殘酷真相

偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌

缺一不可！坤達：我趕到了　Energy自嘲「再就業男團」

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

【帥呆了】正妹入伍海軍陸戰隊霸氣剪長髮XD

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面