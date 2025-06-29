罷團掃街催「罷免王鴻薇同意票」　民眾高呼：丟掉腫瘤

▲民進黨立委吳思瑤同罷團「山除薇害」到武昌市場掃街，支持者強調一定要把腫瘤、垃圾丟掉。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免將邁入三階投票決戰，罷免藍委王鴻薇的罷團「山除薇害」和綠委吳思瑤今（29日）前往武昌市場掃街，盼催出更多「同意票」。有騎車經過的民眾見到罷團高喊「掃除中共走狗王鴻薇」，還有店家強調要把垃圾、腫瘤丟掉。不過也有反對罷免的民眾不斷高呼「不同意罷免」，甚至還有人直接打掉遞到同行者手上的罷團扇子，退給罷團志工。

吳思瑤今日上午與罷團「山除薇害」一同到武昌市場掃街，呼籲大家726出來投「同意罷免票」。她受訪時強調，罷免大成功是對藍白這年毀憲亂政投下不信任票，就是用具體民意反對在台灣的中共代理人繼續在國會為虎作倀、肆意妄為，大罷免大成功是台灣主流民意，「我們會持續用行動，最後倒數26天讓國會正常化」，台灣是台灣人的台灣，不是讓中國施壓、脅迫的。

而在吳思瑤受訪時，有騎車路過的民眾大喊「大罷免大成功」、「掃除中共走狗王鴻薇」。掃市場時，還有店家看到吳思瑤，開心地說自己每天都看吳在立法院，突然看到本人嚇一跳，她更憤憤不平地強調，本來就是要罷免，一定要投票，把傅崐萁這3個幹掉，「那個垃圾、腫瘤要丟掉」。

不過也有反對罷免的民眾在吳思瑤和罷團經過時不斷高呼「不同意罷免」，還有人阻止同行者收下罷團扇子，直接搶過來退還給罷團志工。

▲民進黨立委吳思瑤同罷團「山除薇害」到武昌市場掃街，呼籲大家726出來投「罷免同意票」。（圖／記者詹詠淇攝）

▼民進黨立委吳思瑤同罷團「山除薇害」到武昌市場掃街宣傳罷免。（圖／山除薇害提供）