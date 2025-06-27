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正妹初體驗按摩　被師傅侵犯！胸罩發現DNA...男友氣炸

按摩,推拿（圖／CFP）

▲受害女進行指壓按摩，原訂由女師服務，卻被改成由古男接手。（示意圖／CFP）

記者曾羿翔／綜合報導

屏東地方法院近日就一起按摩師涉性侵案作出最新判決，古姓男子於2021年在屏東某足體養生會館擔任按摩師，涉嫌在替一名初次按摩的女子進行服務時，趁機進行強制猥褻。該案經一審判決後，上訴至高等法院高雄分院，法院最終改判古男構成強制猥褻罪，處有期徒刑1年6月。

判決書指出，受害女子當天與男友一同到該按摩店進行指壓按摩，原訂由女師服務，卻被安排由古男接手。古男見女子初次按摩，遂誘導其改選油壓並脫衣換上美容衣，趁女子無防備之際，在密閉房間內對其臀部、胸部及陰部外側進行撫摸。

女子於按摩後情緒異常，引起男友關注，女子透露遭猥褻情節，男友憤怒陪同下返回店家理論，古男當場道歉。女子隔日報警，並在醫院驗傷採證，於胸罩內側發現關鍵DNA，與古男一致或具父系血緣，強烈佐證被猥褻事實。

古男在偵審過程中否認犯行，辯稱全程經對方同意，撫摸亦為按摩程序之一。但法院認為其行為未經當事人事前同意，且撫摸部位屬性隱私領域，明顯違反性自主意願，並非正當按摩行為。

法院認定，古男利用密閉空間與其職務之便，使被害人陷入難以逃脫的狀態，其行為已達妨害性意思自由的程度，構成強制猥褻罪。考量其犯後否認、未與被害人和解及未賠償損害，最終判處其有期徒刑一年六個月。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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