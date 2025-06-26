資源循環再利用！花蓮推廣自主廚餘堆肥　打造社區開心農場

▲花蓮縣總共10個示範點，廚餘產出之有機堆肥用於社區開心農場、綠美化環境及農作物施灑，成效良好。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為提升廢棄物循環再利用，將廚餘經系統快速發酵轉化為有機質肥料，提供鄉親免費領取復育土地使用。近年來花蓮縣環境保護局補助多處機關、社區、學校成立廚餘堆肥示範點，並辦理多場廚餘利用傳統堆肥方式轉化為肥料的宣導活動，鼓勵鄉親動手DIY成為幫助環境在日常生活中實踐廚餘分類及再利用工作之推手。

縣長徐榛蔚表示，廚餘回收不僅是環保行動，更是一種生活態度，藉由辦理相關宣導活動，盼能與民眾共同努力打造屬於自己特色美麗社區、保護家園環境貢獻一份力量，實踐環境保護、資源循環及廢棄物減量目標。花蓮縣府團隊一步一腳印推動每項永續發展工作，眾人齊心努力往2050年淨零碳排的目標前進，往永續道路邁進，讓地球環境能夠反璞歸真。鼓勵大家養成遵守綠色飲食的好習慣，廚餘回收3步驟：減量、瀝乾及排出，並建立「吃多少、煮多少、點多少」的良好環保觀念。

隨著經濟快速發展，國人生活物質水平提高，各式各樣廢棄物也隨之增加包含我們食用剩餘的食物，導致廚餘產生量也相對逐年增加，鑒於普及廚餘減量及轉廢為金之環保概念，環保局於111年起分別在瑞穗鄉富源社區、花蓮市海星國小、花蓮市民生社區、花蓮市花蓮港務分公司成立4個廚餘堆肥示範點，另於112年增加吉安鄉一貫道懿德講堂、瑞穗鄉舞鶴社區發展協會、萬榮鄉紅葉社區發展協會、富里鄉東里社區發展協會、瑞穗鄉大興社區發展協會及新城鄉新秀村辦公室6個示範點。

目前花蓮縣總共10個示範點，廚餘處理量達到4,792.3公斤，產出之有機堆肥之土壤改良劑超過5,600公斤，產出成品用於社區開心農場、綠美化環境及農作物施灑，成效良好；今年度持續輔導上述示範點之所需補給，包含菌種、文書表單、定期巡檢、設備維修維護等持續運作並記錄，安排社區、團體進行互相觀摩，教學相長以提升示範點環境衛生及堆肥成效，同時今年於本縣北中南再增加各1示範點，將示範點功能發揮最大。

