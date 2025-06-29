數位城市！花蓮市圖推廣電子書與線上閱讀　數位課程走進社區

▲花蓮市打造數位城市，數位學習課程走進社區關懷據點及文健站。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市數位機會中心（Digital Opportunity Center, 簡稱DOC）積極推動數位轉型，致力讓科技教育深入社區與日常生活，縮短城鄉數位落差。市長魏嘉彥對此高度肯定，他表示，將打造花蓮為『學習型城市』的施政願景，讓大小朋友都有機會學習數位科技。

作為DOC的執行單位，花蓮市立圖書館長期致力於推動數位學習，將圖書資訊服務與科技融合。不僅持續推廣電子書與線上閱讀資源，也開設多樣免費的數位課程，希望幫助市民透過學習科技，改善城鄉資訊落差。圖書館也積極活化「自造者教室」空間，充分利用3D列印、媒體製作、數位攝影等設備資源，發展具在地特色的創新課程，持續走入社區，讓市民感受到圖書館的不一樣。

隨著時代快速演進，電子設備和科技工具日新月異，已大幅改變人們的生活方式。為了讓花蓮市民也能掌握數位帶來的便利，DOC設計的課程內容涵蓋多種電子設備與應用科技知識，透過課程，引領民眾接觸新知，拓展數位視野，並激發在地更多元的發展可能。

市長魏嘉彥進一步表示，參與DOC課程的民眾中，樂齡族群占有一定比例。花蓮市立圖書館的數位課程不僅在本館開設，也積極深入社區據點，走進關懷據點與文健站，讓長者也有機會參與數位學習。他強調，花蓮市政團隊將持續推動「學習型城市」的理念，讓市民不論年齡，都能終身學習、活到老學到老。

DOC開設的課程內容不僅實用，更具有趣味性，包含「AI生成」、「媒體識讀」、「攝影課程」、「數位保健」及「3D列印伴手禮」等多元主題，讓科技學習成為一種生活樂趣與創意實踐。透過這些寓教於樂的課程，花蓮市持續朝向數位共學、全民參與的智慧城市目標邁進。

未來，花蓮市立圖書館也將持續開辦各式與數位科技相關的實用課程，歡迎對數位學習有興趣的市民朋友密切關注花蓮市立圖書館臉書專頁（https://reurl.cc/xNdzVV），掌握最新課程資訊，一起用科技為生活增添新能量。

