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記憶變差「每天按這5分鐘」就能改善！醫師：90歲也有用

▲▼大腦示意圖。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲基因醫師張家銘表示，每天輕柔按摩臉部與脖子，能夠幫助改善大腦的自我清理機制。（示意圖／自免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

你是否曾感覺腦袋卡卡、記憶力變差，卻找不到明確原因？基因醫師張家銘引述《Nature》2025年最新研究指出，這些問題可能與腦內廢物清除不順有關。透過每天輕柔按摩臉部與脖子，不僅能啟動腦脊髓液排毒通道，更有助改善「腦霧」與認知遲鈍，為大腦保健帶來全新啟發。

許多民眾抱怨腦袋不清楚、記性變差，醫師張家銘指出，這可能與腦內代謝廢物無法順利排出有關。像是β類澱粉蛋白與tau蛋白若堆積過多，恐引發阿茲海默症等神經退化疾病。隨著年齡增長，大腦清除廢物的「排水管」也逐漸老化，進一步導致腦部思緒變遲鈍。

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根據《Nature》發表的國際研究，腦脊髓液其實會經由臉部與頸部的淺層淋巴管排出。研究團隊透過螢光示蹤劑發現，腦脊髓液從腦底部流向眼眶、鼻腔、硬顎，最後經頸部排至淋巴結。只要以低強度按摩臉頰與脖子五分鐘，排出量可翻倍，20分鐘效果更佳，無需動刀打針，是安全且簡便的腦部保養法。

▲▼大腦，人腦，腦，智商，IQ，理性，聰明。（圖／Gerd Altmann／取自免費圖庫Pixabay）

▲基因醫師張家銘表示，每天輕柔按摩臉部與脖子，能夠幫助改善大腦的自我清理機制。（示意圖／自免費圖庫Pixabay）

這項研究也在高齡老鼠身上實驗成功，證明即使到了80、90歲，只要透過日常臉部輕觸，也能有效促進腦脊髓液流動，幫助大腦「除垢」。張家銘指出，這顛覆以往認知，證實大腦的自我清理機制仍可被喚醒與改善，即使年長也不必擔心記憶與專注力退化無解。

有趣的是，研究還發現這些清除路徑與口腔的硬顎密切相關，因此說話、吞嚥、咀嚼這些看似日常的動作，其實也能自然刺激腦脊髓液流動。張家銘提醒，養成多咀嚼、勤說話的習慣，或在洗臉時多花十秒沿臉部輕柔按摩，都是簡單又有效的腦部保健方式。

張家銘說，這項研究提醒了一件事，想要促進腦部健康，不一定需要侵入性治療，反而是「溫柔的力量」可能更具深度。張家銘總結，只要懂得喚醒身體原有機制，從簡單動作開始，就能讓大腦恢復清晰與活力。每天一點點自我照護，就可能成為守護記憶與專注的關鍵力量。

 
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