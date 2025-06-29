北市信義區民宅遭侵入！拖鞋男冒雨踩機車爬上2樓　屋主無財損

▲信義區基隆路出現一名攀爬闖入公寓二樓的黑衣歹徒。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市信義區基隆路某巷弄內舊公寓，27日下午4時遭可疑男子入侵。一名身手矯健的男子在雨中僅穿著拖鞋，踩踏機車坐墊與龍頭，徒手攀爬至公寓二樓住宅闖入，引發鄰近居民震驚。警方接獲報案後趕抵現場，所幸屋主清點後確認財物並未損失。



該起事件被鄰居目擊後，隨即於社群平台Threads發文提醒社區注意，表示「身手矯健的小偷潛入二樓行竊，大家出門記得將門窗關閉」，貼文引發不少民眾警覺討論。信義警方證實，經調閱監視器該名男子身穿黑衣、撐傘、戴口罩、穿拖鞋離去，轄區派出所成立專案小組偵辦中。



警方表示，接獲住戶報案後立即展開調查，經調閱現場監視器畫面，發現一名陌生男子以機車作為攀爬工具，借力入侵住戶二樓。警方目前已鎖定犯嫌外觀特徵，正針對其作案動線擴大監視器調閱，並積極展開查緝行動。



警方指出，這名男子涉犯刑法「侵入住宅罪」，警方將持續追查到底，盡速將嫌犯緝捕到案，釐清其犯罪動機與是否涉及其他竊盜、侵入住宅案件。警方也呼籲民眾務必加強門窗防護，外出時務必鎖好門戶，以防不法分子趁隙而入。

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