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硬切被按喇叭火大！惡男攔車爆拉扯畫面曝　疑為運輸集團老董

記者張君豪、黃資真／台北報導

日前一名劉姓男子開車行經北市信義區松隆路一帶時，與另名駕駛人發生行車糾紛，過程中對方更多次攔車作勢打人、撂狠話，卻在警方到場前逃跑，凶狠畫面曝光後引發討論，而這名駕駛也被肉搜出身分，疑似是某運輸集團董座。

▲▼ 疑運輸集團董座發生行車糾紛，路中攔車又辱罵恐嚇。（圖／翻攝自WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

▲疑運輸集團董座發生行車糾紛，路中攔車又辱罵恐嚇。（圖／翻攝自WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

影片中，劉男在路口準備右轉，左側的黑車卻未打方向燈強行切入，他因此按喇叭示警，沒想到卻爆發衝突，黑車駕駛不僅拉下車窗比中指，甚至攔車與他拉扯，劉男報警後要對方停下，黑車駕駛卻屢次逃跑，且過程中依舊不斷辱罵、恐嚇，脾氣相當火爆。

而黑車駕駛疑似為某運輸集團董座，官網上寫著自己的精神理念是取之社會，用於社會，「用善與愛帶動社會風氣，正當經營企業，回饋社會，造福人群」，圖片和藹可親的笑容卻變成有著惡狠狠眼神的恐怖駕駛。

警方指出，本案發生在27日傍晚6時31分，劉男報案指稱與另名轎車駕駛有糾紛，惟員警到場前對方已離去，並提到過程中雙方有拉扯導致受傷及車損等，後續已至松山派出所完成報案及筆錄製作，向該駕駛人提出傷害、毀損、妨害自由、妨害名譽等告訴。

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