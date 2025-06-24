下周恐有雙颱！氣象專家曝「北轉侵台機率升」　關鍵時間點出爐

▲下周可能有颱風生成並靠近台灣。（圖／中央氣象署）

記者閔文昱／綜合報導

隨著夏季高溫持續發威，全台各地近日天氣悶熱、午後雷陣雨頻繁。氣象專家表示，熱帶海面上有兩個熱帶擾動正在發展，預估最快7月初可能接連生成第3號與第4號颱風，恐形成「雙颱」態勢，其中位於菲律賓東側的系統較接近台灣，但目前路徑變數仍大，是否侵台仍需觀察。

中央氣象署指出，今年第2號颱風「聖帕」正朝日本方向移動，預估在周三（25日）上半天減弱為熱帶性低壓，對台灣無直接影響。不過，氣象粉專「天氣風險」與氣象專家吳德榮皆指出，關島附近與菲律賓東側各有熱帶擾動活躍，7月初可能發展為颱風，且其中一個可能北轉接近台灣，但尚有5天以上的不確定性，需持續追蹤。

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▲今年第2號颱風「聖帕」正朝日本方向移動。（圖／翻攝NOAA）

吳德榮根據歐洲模式模擬指出，未來10天內雖颱風生成機率提升，但對台灣造成實質影響的機率仍低，短期內應無颱風直接侵台。不過，若擾動持續發展，7月初可能出現第3號與第4號颱風，屆時有望進一步釐清路徑與影響範圍。

天氣方面，本周全台維持悶熱格局，周三（25日）至周五（27日）各地為晴到多雲、午後雷陣雨型態，尤其苗栗以北及中部山區午後有較大雨勢機率。南部則因水氣增加，局部地區從清晨就有短暫陣雨，氣溫普遍落在33至36度之間，南部甚至可達37度，日夜溫差明顯。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署，下同）

根據氣象署資料，從周五起至下週初，南方雲系逐漸北移，西半部與東南部地區水氣增加，白天雲量增多，午後雷陣雨範圍擴大。尤其下週一至週三（7月1日至3日），南部、東南部仍須提防局部大雨，氣象局呼籲民眾留意即時預報，慎防短延時強降雨與突發天氣變化。

儘管「聖帕」無緣侵台，但熱帶海洋上的變化正悄然發展。專家提醒，隨著太平洋高壓東退，環境將逐漸有利於熱帶系統生成，台灣正逐步邁入颱風活躍期，後續動態將是7月氣象觀測的重點。