社會 社會焦點 保障人權

「罰很大」高市警幽默短劇吸睛　無照駕駛罰鍰飆6萬

記者吳世龍／高雄報導

為了降低交通事故風險、強化交通安全，我國《道路交通管理處罰條例》迎來大幅修正，將無照駕駛列為重點取締項目，罰鍰上限翻倍至 6 萬元。面對生硬的法律條文，高雄市政府警察局交通警察大隊特別推出風格輕鬆幽默的宣導短片，透過兩度勸導少女勿無照騎車、最後崩潰大喊「罰很大！」的趣味情節，讓民眾在笑聲中深刻記住違規的沉重代價。

▲▼高市交大拍攝幽默短劇「罰很大」來宣導民眾，無照駕駛罰鍰飆上6萬。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼高市交大拍攝幽默短劇「罰很大」來宣導民眾，無照駕駛罰鍰飆上6萬。（圖／記者吳世龍翻攝）

在高雄市交大推出的宣導短片中，員警以詼諧的演技與兩度欲無照騎車的少女互動，影片最後更以一句極具共鳴的「罰很大！」作為總結，成功將新制法規轉化為民眾易於吸收的內容。這段影片不僅在網路引起迴響，也生動地示警民眾，未來無照駕駛將面臨前所未有的法律責任，切勿以身試法。

▲▼高市交大拍攝幽默短劇「罰很大」來宣導民眾，無照駕駛罰鍰飆上6萬。（圖／記者吳世龍翻攝）

依據最新修正的法規內容，機車與汽車的無照駕駛罰鍰上限雙雙大幅調升。機車無照駕駛的處罰上限從原先的一萬兩千元一口氣躍升至三萬六千元，而汽車無照駕駛最高則可處以六萬元的高額罰鍰。除了財務上的重罰，執法強度也同步加壓，未來一旦查獲無照駕駛，車輛將被當場移置保管並扣繳牌照三個月。針對累犯者，處分則更為嚴厲，若在十年內二度違規將吊扣牌照半年，三次以上者更將面臨吊扣牌照一年的處分。

▲▼高市交大拍攝幽默短劇「罰很大」來宣導民眾，無照駕駛罰鍰飆上6萬。（圖／記者吳世龍翻攝）

高雄市政府警察局交通警察大隊特別強調，家長與車主的守法意識同樣關鍵。許多無照駕駛案件源於家長隨意借車給未成年子女，或是車主將愛車出借給駕照已被吊銷的親友，這些行為都讓自身與他人陷入危險之中。警方呼籲，無照駕駛不僅是與錢包過不去，更是威脅生命安全的危險行為，請大家切勿心存僥倖，唯有遵守交通規範，才能真正避免高額罰鍰並確保行的安全。

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／馬杜洛被押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業
川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕

無照駕駛罰鍰加重交通安全高雄警察道路法規

