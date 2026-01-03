惡團逼吃糞紙「屁股插仙女棒」當螢火蟲　欠2千被逼簽300萬本票

▲台中一名男子被認為私吞2千塊，竟被迫要求以屁股插仙女棒供惡團作樂，還簽下300萬本票。（示意圖／CFP）



記者許權毅／台中報導

台中一名綽號「駿哥」劉男為首的集團替人討債，一名被害人將自己的帳戶提供給他人，協助收取2千元款項，結果沒收到，竟被駿哥等人囚禁，逼迫吃沾有糞便的衛生紙，甚至要他以屁股夾住仙女棒點火當螢火蟲讓眾人開心，最終被迫簽下300萬本票，拘禁10小時後才趁機脫逃，法院審理後將劉男等6人遭判刑。

劉男為首討債集團 連犯2案

檢警追查，劉男等人於2023年間先替一名女子向其前男友追討約5萬2千元債務，逼迫該名男子前往談判，還作勢要攻擊，眾人逼迫簽下本票，要求每期償還5千元。

結果男子並未如約償還，劉男等人張貼文章稱「北中南的眾弟兄們，需要找個人唄，這人騙了女生辛苦賺來的血汗錢，都擔心他在外邊不知道吃得飽不飽、穿得暖不暖，希望各位眾弟兄看到這個人能幫我抓起來，感恩。」等語，讓男子心生畏懼主動償還債務。

亮刀替人討債 逼吞糞羞辱作樂

劉男（駿哥）又得知一名綽號「凱凱」的男子，與一名男子有2千塊債務糾紛，主動介入要協調，找人旗下成員將對方帶至一處租屋處，逼迫簽下6千元本票。又，劉男等人開始持西瓜刀、電擊棒、球棒輪流毆打，並以「替你過生日」為由，持刀威嚇他喝下烈酒，拿酒精灑在男子臀部再點火。

同夥以要替他臀部擦藥，把人帶至小房間，結果竟是拿出仙女棒強迫男子用屁股夾住，再將仙女棒點燃，以此作樂。男子還被逼迫吃下沾有糞便的衛生紙、舔食煙灰缸、喝馬桶水，成員還拿出手機拍攝私密影像，相互轉傳。

男受不了折磨，被迫簽下300萬本票，由劉男收下。不料，惡團不罷休，還要他交出銀行帳戶、存摺、提款卡，前往拿取時，男子才趁機脫逃，結束10小時囚禁。

欠2千竟簽300萬本票 法院：惡性重大

法院認為，劉男等人6人分別犯妨害自由、強盜、強制、加重私行拘禁、恐嚇取財、傷害等罪。劉男於審理時說，是認為男子１說謊、態度不好，才會逐漸加重校運手段，主張是因男子侵吞2千元，為了處罰、後續求償，才會逼迫簽300萬，不是要「搶」錢，坦承私行拘禁等犯行。

中院審酌，劉男與被害人是友人關係，不思理性方式解決債務問題，以強制、恐嚇手段逼迫清償債務，行為可議；對另名被害人剝奪長達10小時自由，又以難堪行為加以對待，惡性重大，不宜輕縱，還脅迫簽下高達300萬本票，情節也屬重大。

全案法院依妨害自由、加重私行拘禁、加重強盜等罪，判處劉男10年3月，其中9月得易科罰金；賴男4年6月、郭男3年2月、趙男1年6月、蔡女5月、顏女5月，可上訴。