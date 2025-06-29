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「6生肖」7月要起飛了！貴人星、財星齊發　他買彩券容易中獎

6個生肖下半年即將迎來流年吉兆期，貴人星、財星齊發。（示意圖／翻攝unsplash）

▲6個生肖將從7月迎來流年吉兆期。（示意圖／翻攝unsplash）

圖文／CTWANT

2025年上半即將結束，7月起有人的運勢即將迎來翻轉，《搜狐網》即點名6個生肖即將迎來流年吉兆期，從7月起貴人星、財星齊發，有望迎來事業與財富的雙豐收，正財與偏財同步飆升。

●生肖龍

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7月起屬龍的人將「紫微高照」，事業運旺到直衝雲霄，在職場能獲得重用，創業則有望抓住產業風向賺大錢。正財隨職位提升水漲船高，偏財也旺，投資虛擬貨幣、股票基金報酬率驚人，還可能收到多年欠款或遺產驚喜，堪稱財源滾滾來。

●生肖兔

在「文昌貴人」加持下，屬兔的人7月起靈感大爆發，在創意產業能有亮眼表現。職場新人被視為培養對象、機會大開，財運方面眼光獨到，善於掌握市場風向，投資不動產、收藏玩具等冷門標的也能翻倍獲利，副業經營有聲有色，輕鬆入帳發大財。

●生肖牛

屬龍的朋友7月起有「歲合貴人」照拂，在職場上突飛猛進，管理職超標完成業績，技術人才則突破關鍵瓶頸、身價倍增。財運方面可說是多點開花，傳統產業逆勢翻紅，直播、電商業績節節高升，就連穩健投資基金年報酬率都相當可觀。

●生肖豬

屬豬的人7月可說是「福星高照」，業績飆升，從事自媒體工作或銷售的族群更因人氣高、談判力強而斬獲大筆訂單。這段時間偏財運超旺，堪稱「開外掛」，不僅買彩券容易中獎，轉賣閒置物品、投資實體產業皆可獲得高報酬，還有望承接長輩資產，身家大幅提升。

●生肖雞

進入「金匱納財」運勢期，屬雞的人在職場上提案吸睛、執行力強，升職在望。創業族則有望靠技術突破吸引資金挹注。這段時間財運如神助，精準投資國家重點策略產業，收入可期；而涉入私募、整合人脈資源也有不錯回報，收入水漲船高。

●生肖虎

「將星」閃耀之下，屬虎的人在創新產業能大放異彩！推出作品、技術有望引領潮流，創業者還能拿到政策補貼與資金扶持。財運爆表，正財偏財齊開，虛擬貨幣、藝術品買賣、甚至遺產繼承皆可能成為發財來源，富貴可期。

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