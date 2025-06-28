助理曝光蔡瀾生前最後2周情況　「守承諾、守時」值得年輕人學習

▲蔡瀾生前2星期吃喝減少，一直睡覺，幾乎沒有痛苦的安詳離世。（圖／翻攝自蔡瀾臉書）

記者任以芳／綜合報導

知名作家、美食家蔡瀾先生於6月25日，在親友陪同下，在香港養和醫院安詳離世，享年83歲。蔡瀾先生的助理楊先生「首次」透露蔡瀾生前最後狀態，入院時只有部分體驗指標不正常，最後兩星期越吃越少，睡眠時間增加，幾乎沒有任何痛苦的安詳離世。助理甚至說，蔡瀾的「守承諾，還有守時」，最值得年輕人學習。

，香港最後一位「四大才子」蔡瀾官方微博昨27日公告，「遵從先生意願，為免叨擾親朋，不設任何儀式，遺體已火化。」消息一出，震驚外界，這樣告別方式也符合蔡瀾一貫灑脫態度，迎接人生最終章，落幕亦不留遺憾。

陸媒《紅星新聞》報導，蔡瀾的助理楊先生6月27日表示，蔡瀾此次入院原為例行體檢，因部分指標異常被醫生建議留院觀察。之後，他的睡眠時間逐漸拉長、進食量減少，最終安詳離世。「回想起來，他應該早有安排。」楊先生說，讀者與粉絲毋須掛念，「蔡先生走得很安詳，毫無痛苦。」

「回想起來，他應該是有自己的安排的。讀者和粉絲不用擔心不用牽掛，蔡先生走得很安詳，沒有痛苦。」楊先生還說，蔡瀾80歲高齡以來的生活既快樂又自在，和80歲之前相比沒什麼變化。

▲「香港四大才子」倪匡、金庸、黃霑和蔡瀾（僅照片順序）成粉絲追憶。（圖／翻攝自微博、遠流提供、CFP）

「80歲照樣拍影片，每天出去逛街吃飯，在家玩遊戲看電影。醫生說，煙和酒只能選一，蔡先生說，酒每天喝不了多少，煙可以抽一整天，所以選擇了抽煙。」楊先生表示。

楊先生認為，很難用簡短的言語去概括蔡先生是一個怎樣的人，「如果外界想瞭解他，可以翻看他多年來的書籍。從我個人角度來看，蔡先生的『守承諾，還有守時』特質最值得年輕人學習。」

2023年，蔡瀾的妻子離世。他無兒無女，卻依然選擇不進養老院，而是搬進香港一處擁有海景的酒店套房生活，身邊由多位看護協助。接受楊瀾訪問時，他坦言年輕時即決定不生育，至今亦未曾後悔。「我不喜歡小孩，是因為照顧不了。我自己都還沒長大。」

早在生前與好友倪匡對談時，蔡瀾就曾公開談論死亡議題。他說，「沒有活過的人才怕死。」他認為人生無需執著於終點，只要當下活得通透、灑脫，即已無憾。他與倪匡皆表明對死亡不感恐懼，反而視之如自然一環。

蔡瀾離世，標誌著一代文化風骨的結束。他以行動證明，不執著、不恐懼、幽默而瀟灑，才是人生最終的從容。正如他曾在專欄中寫道：「人應該活得像煙火，燦爛一下就好，何須遺憾？」