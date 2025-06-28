違背國家利益？李澤鉅出局　杭州六小龍2創始人加入港特首顧問團

▲李澤鉅未被續任為顧問團成員，可能因長和出售巴拿馬運河港口事件，不顧香港和國家利益以及民族大義。（合成圖／路透、CFP）

記者任以芳／綜合報導

香港特區政府昨27日公佈新一屆行政長官顧問團成員名單，共計34人，其中三人為新加入新晉顧問，來自杭州「六小龍」韓璧丞、王興興，以及中國國際經濟交流中心資深專家朱民，此次名單更新中，最受矚目的變化是長和集團主席李澤鉅未獲續任，外界推估日前出售巴拿馬運河有關聯。

新加入的顧問包括強腦科技創辦人韓璧丞、宇樹科技創辦人王興興，以及中國國際經濟交流中心資深專家朱民，任期由2024年7月1日起至2027年6月30日止。該名單也顯示香港政府對人工智能、高端製造及金融戰略的重視。

據香港特區政府官網介紹，顧問團是一個高層次的咨詢組織，就香港的策略性發展為行政長官提供意見，以把握國家和全球的發展機遇。顧問團按三大方向分組，即經濟高質量與持續發展、創新與創業，以及區域與環球協作，以便達到更聚焦和深入的交流。

▲港特首李家超延攬杭州六小龍兩位創辦人，聚焦香港AI發展 。（圖／翻攝 北青知政新媒體）

香港特首李家超表示，特首顧問團2023年成立，成員均是各自領域的翹楚和卓越領袖，或是國際間享負盛名的學者和專家，一直就香港策略性發展向他提供精辟見解和睿智建議。

李家超稱，期待顧問團成員繼續就香港如何在經濟轉型期進一步鞏固競爭力、積極對接國家戰略及融入國家發展大局、深化國際交往合作、做大做深區域合作等策略性議題出謀獻策，共建更美好的香港。

本次名單香港首富李嘉誠之子李澤鉅未獲續任，港媒《大公報》引述部分評論指出，可能與長和集團此前出售巴拿馬運河港口的決定有關，被質疑未顧及國家及香港利益，因此不再適任特首顧問團成員。

外界普遍認為，新一屆顧問團成員構成更具技術與產業導向，反映特區政府未來施政重心將更聚焦在新興科技與國際經濟協作。