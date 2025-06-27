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堅持不生育！　蔡瀾坦言不後悔：我都還沒長大，養不了小孩

記者廖翊慈／綜合報導

香港知名電影人、作家蔡瀾享有「香港四大才子」美譽，6月25日在親友陪伴下，於香港養和醫院安詳離世，享壽83歲。蔡瀾一生僅有一名台灣的妻子張瓊文，膝下未有子女，他生前曾對此公開坦言，一生無兒無女一點也不後悔，因為自己照顧不了小孩。

▲蔡瀾坦言，我照顧不了小孩。（圖／翻攝自微博）

▲蔡瀾坦言，自己照顧不了小孩。（圖／翻攝自微博）

據《荔枝新聞》報導，蔡瀾82歲受訪時表示，妻子過世後，他散盡家財，不住養老院，天天住在全海景飯店裡，「82歲了，朋友們都接連離開了，只剩下自己一人活著。」

對於自己從年輕就決定堅持不生育，蔡瀾也坦言自己的看法，「我一點後悔都沒有，我不喜歡小孩子，是因為我照顧不了，我自己都沒長大，怎麼照顧？所以自此以後，我就認為說，照顧不了的事，就不要照顧。」

▲蔡瀾與妻子。（圖／翻攝自微博）

▲蔡瀾與妻子。（圖／翻攝自微博）

該次採訪中，蔡瀾也提到自己面對死亡的看法。他說自己早已看淡，過著活一天是一天的人生，隨時等待死亡的到來。

蔡瀾14歲靠著發表影評，賺了自己人生的第一桶金；22歲任職邵氏電影監製，監製出《龍兄虎弟》、《福星高照》等風靡亞洲的影片，捧紅了成龍、李連傑等一眾明星。

▲蔡瀾過世，享壽83歲。（圖／翻攝自微博）

▲蔡瀾過世，享壽83歲。（圖／翻攝自微博）

他辭職後轉向寫作，在《明報》開設專欄，也創辦了當時紅極一時的明星綜藝《今夜不設防》，訪問過周潤發等人。偶然的機會，他踏入美食圈，寫美食文章、做美食節目，成為央視紀錄片《舌尖上的中國》總顧問。

被譽為「香江四大才子」的金庸、倪匡、黃霑與蔡瀾，分別在文學、科幻、音樂及飲食文化領域各有卓越貢獻，成為1970至80年代香港文化象徵。他們不僅才華洋溢，亦互為知己，曾聯手開創多項文化經典。其中黃霑於2004年病逝，金庸則於2018年離世，倪匡於2022年病故，蔡瀾作為最後一位「才子」，如今也靜靜地走完了傳奇人生。

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