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迎接酷暑挑戰　竹崎鄉公所親水公園戲水區升級

▲▼ 親水公園戲水區遮陽網、兒童遊戲區全新登場! 。（圖／竹崎鄉公所提供）

▲▼ 親水公園戲水區遮陽網、兒童遊戲區全新登場! 。（圖／竹崎鄉公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為迎接酷暑，竹崎鄉公所不僅為親水公園戲水區全面換上嶄新的遮陽網，讓民眾能舒適暢玩不怕曬，避免因高溫天氣而造成熱傷害。而竹崎鄉公所今(28)日在該戲水區將於舉辦「夏日戲水暨客家美食體驗活動」。

▲▼ 親水公園戲水區遮陽網、兒童遊戲區全新登場! 。（圖／竹崎鄉公所提供）

活動竹崎鄉鄉長曾亮哲特別邀請嘉義縣政府由建設處郭良江處長代表縣長出席、立法委員陳冠廷、立法委員蔡易餘、竹崎鄉民代表會陳宏吉主席及多位代表等貴賓蒞臨，並與民眾近距離玩水互動一同嗨玩一夏體驗全新設施，共賞客家風情。

▲▼ 親水公園戲水區遮陽網、兒童遊戲區全新登場! 。（圖／竹崎鄉公所提供）

曾亮哲表示，這次升級不只是硬體設施的更新，更是希望為所有年齡層的遊客創造更美好的回憶，今天的活動同時也結合客家文化推廣，從食物的記憶讓民眾更瞭解地方特色的客家飲食，透過多多辦理藝文活動，讓親水公園不只是一個戲水的地方，更是一個充滿在地人情與文化溫度的交流場域。

活動當日由熱鬧的小丑氣球秀在草坪區揭開序幕，同時現場將免費提供300份現做的道地客家草仔粿，讓民眾透過味蕾體驗客家米食文化的魅力。緊接著，在戲水區將舉行有獎徵答，由曾鄉長及貴賓親手贈送消暑的泡棉水槍給民眾。

現場還設有定點遊戲區，包括親子同樂的撈魚趣、夢幻的泡泡機及有趣的賓果遊戲。為讓小朋友玩得更盡興，竹崎鄉公所也準備了免費的棉花糖與爆米花送給小朋友，除了夏日玩水之外，也一同體驗食農教育與客家美食。

 

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