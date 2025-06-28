觀察／蔣萬安掃街人氣爆棚！　民眾搶合照喊「家裡11票都不同意」

▲蔣萬安陪同王鴻薇掃街，宣傳726投下不同意罷免票 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨全力反罷免，各執政首長也成為區域聯防中的最強母雞，台北市長蔣萬安才結束訪法行程，今（28日）一早就與國民黨立委王鴻薇合體，一起回到在當立委時期的「本命區」，一連掃了長安與松江2個市場。藍營人士分析，這兩個市場本就是蔣的「地盤」，如今轉身為最強助選員，為王鴻薇強化陸戰、催出罷免不同意票。且據記者實際觀察，蔣萬安人氣極高，不少民眾熱情爭相合照、直呼「我要跟帥市長合照」、也有支持者信心喊出「我們家有11票，王鴻薇放心」。

市場掃街可說是一場真實的民意溫度計。蔣萬安今天與王鴻薇一現身市場，攤商與婆媽們紛紛上前要求合影、打招呼，現場氣氛熱絡。有選民興奮直喊「我要跟帥市長合照！」、「我們家有11票！王鴻薇你放心啦！」。對王鴻薇而言，蔣萬安不只是市長，更是她本次罷免戰中最具號召力的戰友。

值得注意的是，中山區長安市場與松江市場過去被視較綠票倉，不少藍營基層坦言，這兩地「不好經營」，但因從蔣萬安選立委開始，團隊就積極固樁、勤跑基層，王鴻薇選上後，團隊仍持續經營，加上白營林國成也時常在此出沒，形成某種「藍白合作」的地盤。因此，從今日的掃街可以看到，選民的熱情程度與藍營動員強度都可見一斑。

從今天的場面看來，雖然主角是王鴻薇，但站在她身旁的蔣萬安，似乎才是吸引目光的「票房保證」，王鴻薇也吃到蔣萬安的高人氣紅利。據悉，藍營現在認為，一步一腳印的地面戰法，尤其聚焦自己熟悉、掌握度高的區塊，是這次反罷免的最主要關鍵，「打回基本盤、守住本命區」是當前藍營最實際的保命方程式。

在罷免投票日的倒數階段，王鴻薇雖然面對壓力，但背後有「帥市長」加持、地方組織活絡，這場選戰不只是保位，更成國民黨區域聯防母雞帶小雞的一場反罷示範賽。



