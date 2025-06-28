廖先翔嫌中國沒撞成蕭美琴「很遜欸！」　綠委齊批不配當立委

▲國民黨立委廖先翔。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

經過長時間調查，捷克軍情局長巴爾托夫斯基近日證實，我國副總統蕭美琴去年甫當選出訪捷克期間，中國外交官不僅跟監騷擾施壓，甚至密謀衝撞蕭美琴座車進行恐嚇，也有多國議員聯合聲明譴責。藍委徐巧芯、廖先翔27日出席節目錄製，廖笑稱，好像有點遜欸！這麼簡單的碰撞都做不成。對此，綠委黃捷今（28）日痛批，正常的國會議員，一定是嚴厲譴責中共這樣的流氓政權，廖先翔講出這種話，還有一點人性？

徐巧芯、廖先翔昨出席媒體人朱凱翔吃飽來打臉節目，對於蕭美琴去年赴捷克遭追撞，廖先翔指出，要製造車輛碰撞還失敗，好像有點遜欸！前一陣子韓劇也喜歡用車輛去撞人，應該蠻簡單的，如果這麼簡單的碰撞都做不成，應該會影響黑熊的避難包吧。逗得一旁的徐巧芯、朱凱翔哈哈大笑。

對此，綠委黃捷表示，副總統出訪遭到中國外館跟監、意圖衝撞謀害，正常的國會議員，一定是嚴厲譴責中共這樣的流氓政權，結果國民黨立委徐巧芯、廖先翔竟用輕浮嬉笑語氣說：「中國太遜、連碰撞都做不成。」講出這種話，還有一點人性嗎？徹底漠視我國副元首的生命安全，再次驗證，國民黨親共叛國的立場跟泯滅人性的低劣性格，絕對不配當擔任我國的立委。

綠委沈伯洋則指出，國安跟國防應該是不分藍綠，但之前藍白拒絕出席國安簡報，廖先翔現在的表現也是一樣道理。即使是不同黨派。元首、副元首遇到生命安全的狀況，舉國不分黨派一定是譴責進攻的那一方、譴責有敵意的國家，絕對不可能把這件事情拿來當開玩笑的事，這就是廖先翔，對外交不瞭解，對台灣主體意識也沒有任何瞭解，也難怪會提出宏都拉斯白蝦如此離譜的提案，「這就是廖先翔的程度，也是他為什麼要被罷免的原因。」