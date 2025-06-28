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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭美琴出訪遭中國跟監策畫衝撞　藍委笑很遜：連簡單碰撞都做不成

▲▼廖先翔出席北北基反惡罷團結大會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委廖先翔。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

副總統蕭美琴去年3月訪問捷克期間，遭中國外交人員跟監尾隨並險釀車禍，經過長時間調查，捷克軍情局局長巴爾托夫斯基近日證實，北京企圖透過這項行動對蕭美琴進行心理威懾，「我們監控到中國情報單位曾試圖製造條件，對受保護人物進行具示威性的動作」。對此，藍委徐巧芯、廖先翔27日出席節目錄製，廖笑稱，要製造車輛碰撞還失敗，好像有點遜欸！這麼簡單的碰撞都做不成。朱凱翔、徐巧芯則在一旁大笑。對此，綠委林俊憲今（28）日受訪時痛批，有這種立委亂講話，國民黨內也沒有聲音？

中國駐捷武官室人員在蕭美琴車隊通過布拉格市中心路口後，直接闖紅燈急駛通過，幾乎釀成車禍。經過長時間調查，捷克軍情局局長巴爾托夫斯基證實，北京企圖透過這項行動對蕭美琴進行心理威懾，「我們監控到中國情報單位曾試圖製造條件，對受保護人物進行具示威性的動作」。也有多國議員為此對中國表達譴責。

徐巧芯、廖先翔昨出席媒體人朱凱翔吃飽來打臉節目，對於蕭美琴去年赴捷克遭追撞，徐巧芯表示，如果是這樣的話，不應該只是要求道歉，應該請捷克清查是否有這樣的犯罪行為，今天是中國的情報人員或是任何人員，就算蕭美琴是普通人，做出刻意車輛碰撞威脅或意圖衝撞，應該要法辦吧！要要求捷克找出這個人法辦，這個人是誰？情報人員是離境了還是還在捷克？能不能繩之以法？如果捷克人贓俱獲，再要求北京道歉，中華民國應該要求捷克給個交代。

朱凱翔也笑稱，這是捷克主權被中國侵犯，有殺手？你以為十月圍城？徐巧芯則回應，中方情報人員常駐捷克，應該不是蕭美琴去才跟著去吧？對捷克來說這個人當然很重要，必須繩之以法甚至依法驅逐出境，對捷克來講這件事一定很重要，我們作為捷克的朋友，也要求捷克把此人抓出來，公告大眾繩之以法，而不是很模糊的新聞，到底抓到處置了沒？

廖先翔此時笑稱，我是交通委員會，所以我關心碰撞部分，副總統出國的座車有無符合安全檢測，大家已經麻痺了，投票之前常會出現一些出國轉內銷新聞，可能對國家主權跟兩岸兵凶戰危等等，台灣人長期以來有這樣的心態，好像外國人講的都是對的。

廖先翔指出，要製造車輛碰撞還失敗，好像有點遜欸！前一陣子韓劇也喜歡用車輛去撞人，應該蠻簡單的，如果這麼簡單的碰撞都做不成，應該會影響黑熊的避難包吧。

對於廖先翔說法，林俊憲表示，蕭美琴的事件，這幾天引起國際非常重視，這是典型的國家暴力，中國如果在別的國家執行違法行為，嚴重侵犯捷克主權 這麼重大的事情，可能被衝撞的對象，又是代表我們國家的副總統。竟然國民黨立委沒有站出來，站在我們的立場譴責中國，還說中國這樣一撞都沒有撞成功很遜，我不曉得他的邏輯，他到底是哪一邊？

林俊憲直言，台灣與中國國家利益衝突的時候，這些國民黨立委會站在哪一邊，蕭美琴差點被衝撞的事件，這也是一個典型的代表，沒有站在維護我們國家的立場，沒有來譴責中國可能會傷害到我們副元首，反而用調侃的，講什麼中國這樣也沒有撞到，是很遜的行為，有這種立委，就算亂講話，國民黨內也沒有聲音。

林俊憲指出，這種話這麼惡劣，如果是民進黨內講，黨一定會懲罰，同志絕對不允許害群之馬，國民黨遇到中國就軟，遇到中國這種行為，相對也是國民黨面對大罷免一個很好的機會，原本可以降低仇恨值，蕭美琴事件，如果跟我們一樣譴責中國、反共，可惜國民黨不敢，國民黨不是不知道要反共，而是不敢反共。

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