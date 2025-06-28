蕭美琴訪捷克遭中國尾隨座車　凌濤：恐與「府院黨」共諜案有關

▲國民黨桃園市議員凌濤。（資料照／記者黃國霖攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

捷克媒體日前披露，捷克軍情局稱，蕭美琴去年就任副總統前訪問捷克時，座車遭到中國外交人員尾隨並策畫「碰撞」。對此，國民黨桃園市議員凌濤今（28日）表示，該案發生在去年3月，而外交部爆出共諜案的何仁傑恰巧也在那時離職，凌濤質疑，該事件的真相，是不是涉及綠營府院黨的共諜案？

凌濤表示，我國國家正副元首的安全遇到風險，就是整體國家的風險，不能草率帶過，船過水無痕，必須清楚向國人交代原委及如何加強維安，他甚至懷疑，中共能掌握情資，尾隨準蕭副總統車隊，有高機率與時任外交部長吳釗燮的秘書何仁傑共諜案有關。

凌濤指出，跟隨吳釗燮十年的秘書何仁傑被查出是共諜，權限足以觸及準正副元首出訪資料，而何男恰巧在去年三月離職，會不會是因涉及將蕭副總統出訪資料洩漏給中共，而匆忙離職？

此外，凌濤再指，蕭美琴被尾隨的事，發生在去年三月，如今冷飯熱炒係因捷克軍情單位出具報告證實，恰巧吳釗燮在共諜案起訴之時，人卻遠赴歐洲德國，有無與毗鄰的捷克協調報告內容與時機點？自己辦公室的爛攤，緊急前往收尾？

凌濤強調，我國準副元首發生重大外交事件，一年過去竟然是由捷克軍情單位披露，我們國安會的功能是什麼？為此案有無專案調查，向國人報告？靜悄悄的原因，是不是因為根本就是吳釗燮秘書共諜案引發，而不敢說出真相？

最後，凌濤表示，對於中共尾隨蕭美琴座車如此失當的舉措，他予以譴責，但，國人同時更想知道的是，該事件的真相，是不是真的涉及綠營「府院黨」的共諜案？