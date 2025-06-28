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13.6%民主！綠營僅3縣市辦初選　游盈隆嘆：賴清德未記取教訓

▲台灣民意基金會董事長游盈隆。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲台灣民意基金會董事長游盈隆。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨全代會今（28日）登場，預計會中將通過「2026縣市長選舉提名條例」，然而，繼日前「壯闊台灣」創辦人吳怡農喊話黨中央不宜以徵召取代初選後，台灣民意基金會董事長游盈隆今又進一步表示，2022年蔡英文「沒收初選」的作法，如今蔡規賴隨，只有高雄市、台南市、嘉義縣須辦初選，黨內民主剩13.6％，令人非常錯愕。

游盈隆表示，民進黨2025全代會今天下午登場，最重要任務是通過「2026直轄市長暨縣市長提名特別條例」，以及「2026直轄市議員特別提名條例」，然而，從各種跡象來看，他認為這兩個提名條例將在會中鼓掌通過。

游盈隆指出，根據這項攸關2026直轄市長暨縣市長提名特別條例草案內容，民進黨任滿兩屆的直轄市與縣市，由初選決定；執政一任的現任縣市長，不辦初選，由黨徵召現任者參選；在未執政的直轄市與縣市部分，不辦初選，由黨徵詢協調後徵召。

游盈隆直言，換言之，2026民進黨只有高雄市、台南市、嘉義縣須辦初選，其他不是直接徵召就是協調後徵召，黨內民主只剩13.6%，且這項提名條例沿襲就是前黨主席蔡英文2022年的作法，蔡規賴隨，沒收初選，違反黨內民主程序與精神，令他非常錯愕。

「2022年九合一地方選舉，民進黨遭遇歷史性空前挫敗，前主席蔡英文沒收黨內初選是最重要因素之一。如今歷史重演，顯示賴總統兼黨主席並沒記取歷史經驗教訓，是否將重蹈2022慘敗覆轍，非常值得觀察。」

游盈隆強調，當民進黨中執會6月18日通過這項提名條例草案時，黨內鴉雀無聲；兩天後，吳怡農表達異議，「這個決議否定了公平公開的競爭，它將阻礙政黨未來的發展。期盼黨中央再做進一步的思考與評估」。

游盈隆說，吳怡農甚至大膽地提醒兼任黨主席的賴清德總統，「賴總統2019年投入黨內初選，挑戰希望連任的蔡總統」，但，從事後的發展來看，吳怡農希望黨中央猛回頭，只是荒野的呼聲。

游盈隆表示，事實上，吳怡農秉持的是民進黨傳統精神，敢冒大不諱向掌握生殺大權的人建言，非常勇敢，也證明民進黨內仍不乏有理想、有熱情、有衝勁的人，可喜可賀。

游盈隆點出，自己是民主老兵，曾親眼見證也參與過1980年代以來，那些年民進黨如何堅持基本理念與價值，經由黨內民主程序與競爭，淬鍊出無比堅韌的體質與精神，從無到有，從小到大，從在野到執政。

游盈隆無奈表示，1980年代以來，就是因為我們相信民主，我們相信美國最偉大的哲學家之一杜威（John Dewey）所說的，「民主的弊病須靠更多的民主去矯正，而不是靠更多的威權或統治者的英明」。

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