賴清德三親等禁令「黨內反彈大」　民進黨今全代會擬暫緩提案

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

近年來政壇傳出數起民代涉嫌詐領助理費案，其中不乏親人當人頭的狀況，民進黨主席賴清德在今年初下令黨公職宣布禁用三親等以內親屬任公費助理，並擬納入黨章中，雖給出半年調整期，黨內反彈仍大，新北議員林秉宥為此數度批評、北市議員簡舒培更大罵愚蠢。而今（28日）民進黨將召開全代會，中央黨部並未有相關提案、也未進一步討論，形同暫緩。

政壇助理費詐領案層出不窮。為此，賴清德於年初鐵腕下令，從黨內做起，民代「配偶、三親等不得任公費助理」並給出半年寬限期，強硬做法引起基層不小反彈。有民代公開重話反對，直言此舉本末倒置，「助理費問題的本質，是有人使用人頭冒領助理費，還是因為親屬擔任了助理？少數幾個人涉入助理費案件，涉案人又是親屬，就禁止任用三親等當助理，邏輯上實在是太過牽強。」不少地方基層更是敢怒不敢言，私下頗有怨懟。

就有民代舉例，某縣市有個民進黨議員，無論是選民服務還是政府監督都做得十分出色，連同縣市國民黨樁腳、民代都是讚譽有加。他有家人在當他的助理，全家都為了他的政治事業認真工作，深怕哪邊選民的陳情服務做得不好，下次掉票。何況民進黨民代助理工作量龐大、血汗出名，要找能如此配合的人，不用自己的家人，根本很難找到人。

對於相關提案，根據民進黨規定，若涉及修改黨章，就要提案到今日召開的全代會，並由全國黨代表通過後才能生效。然而，由於反彈過大，先前已傳黨中央有意暫緩禁令，據了解，民進黨中央今也並未提案，今日全代會所羅列的討論事項，僅有2024年度決算書表、第二十一屆第一次全代會交付研議案以及2026年縣市長及議員提名特別條例草案，等於該禁令形同暫緩。