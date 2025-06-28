外交部感謝IPAC聲援蕭美琴　怒轟中國：行徑極為卑劣

▲捷克軍事情報局證實，副總統蕭美琴訪歐行程遭中國監視，甚至還有車輛衝撞計畫。（資料照／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

捷克軍事情報局證實，副總統蕭美琴訪歐行程遭中國監視，甚至還有車輛衝撞計畫。「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）昨（27日）發布聲明，直稱中國策動暴力構成國家恐怖主義，已跨越底線，在他國境內策劃明目張膽、出於政治動機的暴力行為，是毫不尊重國際外交規範的政權。對此，外交部表示誠摯感謝，並強烈譴中國行為，嚴正要求其道歉。

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）昨發布聲明，直稱中國策動暴力構成國家恐怖主義，已跨越底線，在他國境內策劃明目張膽、出於政治動機的暴力行為，是毫不尊重國際外交規範的政權。IPAC聲援我國副總統蕭美琴，也聲援所有在海外遭受中國脅迫的台灣公民，並重申台灣的未來應由台灣人民決定，呼籲各國政府譴責中國此等行徑，中國的行徑令人無法接受。

針對IPAC挺身呼籲各國強力譴責中國，在他國施行國家恐怖主義的不法行徑，外交部表示誠摯感謝。此外，中國此等漠視國際外交規範及對人身安全的粗暴行為，以及對台灣處心積慮、變本加厲的惡劣打壓，充分顯露其行徑極為卑劣與無所不用其極，更為國際所不容，外交部要再度強烈譴責，並嚴正要求中國道歉。