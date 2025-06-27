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謝震武挺賴清德「雜質說」！批藍白偷換概念：為什麼要對號入座？

▲▼總統賴清德出席團結台灣十講第一講。（圖／記者李毓康攝）

▲總統賴清德在團結國家十講中提到「雜質說」，引發爭議。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

總統賴清德日前在「團結國家十講」第二講時稱要淬煉民主「打掉雜質」，引發在野黨批評，質疑賴清德有意將異己標籤為「雜質」，藉民主之名行獨裁之實。對此，律師、主持人謝震武認為，賴清德談論的是透過民主機制，如選舉與罷免，淬鍊出守護主權與民主的力量，卻被扭曲成「不支持賴清德就是雜質」，呼籲各界不要刻意對號入座或操弄言論。

賴清德日前在「團結國家十講」的第二講中表示，台灣要用民主制度加以淬煉，如打鐵鑄劍般透過一次次選舉與罷免，打掉「雜質」，百鍊成鋼，形成捍衛主權、守護民主的鋼鐵意志。他認為這股民意不只展現在政府部門，也體現在民意機關，台灣派與中華民國派可共同團結反共、抵抗中國威脅。

然而賴清德的「雜質說」引發在野黨強烈批評。國民黨指控這是「打著民主旗號行獨裁之實」，而民眾黨主席黃國昌則直言，每個台灣人都是國家的主人，不該被視為雜質。藍白多名人士齊聲質疑，賴清德是否意圖將持不同政見者「清除出局」。

▲謝震武（圖／資料照／攝影中心）

▲知名主持人謝震武。（圖／資料照／攝影中心）

對此，謝震武在政論節目《新聞面對面》中反駁藍白陣營的指控，直言這是「概念置換」，賴清德談話的原意，是用選舉機制淘汰對民主不利的行為或結構，不是指不支持賴清德的人就是雜質，「為什麼要對號入座說自己是雜質？」

謝震武強調，藍白將賴清德的言論扭曲為「沒投給賴清德就是雜質」，是一種斷章取義與操弄輿論的行為，而這種偷換概念的操作，正在把社會導向誤解與對立。此說法一出，有網友也跟進嘲諷，「看到『請勿隨地大小便』標語會不開心的，不就是那些人？」

儘管外界解讀不一，賴清德強調其核心思想仍是「以民主制度作為團結工具」，讓支持台灣主體、捍衛主權的民意得以壯大。他主張台灣派與中華民國派團結反共，持續深化台灣的民主韌性，以對抗來自中國的威脅。

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