陳柏惟說到做到「真的剃光頭了」正面照曝！直播破萬人　一票讚帥

▲陳柏惟說到做到。（圖／翻攝自陳柏惟YT）



記者施怡妏／綜合報導

大罷免即將進入三階段，中選會訂於7月26日舉行投票，前立委陳柏惟先前承諾，罷顏二階連署成功就剃光頭，如今他兌現承諾，昨（27日）開直播，在眾人見證下剃光頭，迎來全新造型，線上破萬人觀看。民進黨新北市議員卓冠廷也曝光陳柏惟的光頭正面照，直呼「接下來換大家出門投同意票」。

陳柏惟曾在4月30日直播節目中承諾，若罷免顏寬恒的第二階段連署成功，將剃光頭以示支持，昨日他與卓冠廷、醫師杜承哲、歌手閩南狼及民進黨發言人林宣宏等人聚在一起，剃頭過程全程直播，吸引破萬人觀看。

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陳柏惟剃完後，還換上一身正式西裝，振奮直呼「榮耀歸於中二，再拖下去就歹戲拖棚了，是時候幫大家激勵一下，最後一個月衝刺了，今天開開心心做個好夢，明天開始戰鬥，最後一個月，大家加油！」

卓冠廷稱讚陳柏惟的光頭造型很帥，很適合，留言區則有網友說「剃完後根本來長得差不多。」陳柏惟笑喊，「那很好啊，我如果剃得不一樣，那嚇死人了，長髮陳柏惟剃完顏寬恒，那出去被人家打怎麼辦。」

陳柏惟事後也在Threads發文，放上自己的「AI法師照」，「慈悲沒有敵人，敵人沒有慈悲Show no mercy。大罷免大成功。」

卓冠廷則是在Threads發文，「說到做到真台派！陳柏惟已經兌現承諾，接下來換大家了，7/26大家都出門去投同意票！」