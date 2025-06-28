蔣萬安王鴻薇掃街宣傳「反罷免」　遇婦嗆：繳稅不是要養共匪

▲蔣萬安陪同王鴻薇掃街，宣傳726投下不同意罷免票 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

首波罷免投票在7月26日舉行。台北市長蔣萬安今（28日）陪同國民黨立委王鴻薇回到過去立委「本命區」，一個早上跑了長春市場以及松江市場。掃街過程中不斷有民眾要求與蔣合影，顯現蔣的高人氣，不過過程中，一名婦人看到王鴻薇隊伍，對著旁人說「回去啦！養妳養得夠了啦！不知羞恥，我們納稅不是要養共匪的。」

今一早蔣萬安陪同王鴻薇一起掃中山區長春市場及松江市場，王鴻薇受訪時表示，蔣萬安之前去巴黎，他回來之後議會休會，所以蔣全力投入反罷免的活動，大家也知道，中山區、北松山是蔣的本命區，所以蔣非常關心她的選情，關心反罷免的狀況。王鴻薇說，今天很不好意思讓蔣萬安連跑2個市場，現在大家都在跟時間賽跑，希望深入社區、勤跑市場、地方，催出反對罷免的不同意票，希望大家726一定要出門投票，投下不同意罷免。

掃街過程中，不斷有民眾要求與蔣萬安、王鴻薇合影，還有民眾興奮表示家裡有11票，一定要支持王鴻薇投不同意罷免，甚至也有店家要求蔣萬安在店鋪門口簽名。

不過，仍有一名婦人看到王鴻薇隊伍走過去，在旁邊低聲跟朋友說「我還是要罷免她！做太久了！」另也有人不滿嗆，「回去啦！養妳養得夠了啦！不知羞恥，不知道落葉生根，我們納稅不是要養共匪的。」，由於與王、蔣隔一段距離，沒聽見該名支持罷免者的聲音，其他支持民眾則幫喊「不同意罷免」。



