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陳水扁被脅迫挺罷免？網留言「有難處就按愛心」被本尊按讚

▲▼凱達格蘭基金會19週年感恩餐會-陳水扁。（圖／記者周宸亘攝）

▲前總統陳水扁。（圖／記者周宸亘攝）

記者閔文昱／綜合報導

隨著大罷免第一波投票將於7月26日登場，政壇戰火持續升溫。前總統陳水扁因過去曾說「冤冤相罷何時了」，被外界解讀為不支持罷免行動，也讓他緊急在26日晚間發布3點聲明澄清立場。不過，有眼尖網友也發現，陳水扁的社群帳號默默按讚了一條「阿扁你有難處就幫我按愛心，我懂」的網友留言，引發熱議。

國民黨日前推出反罷免宣傳影片，剪輯多位綠營大老談話片段，包括前總統陳水扁曾說「冤冤相罷何時了」，被外界解讀為不支持罷免行動。對此，陳水扁指出，影片內容是斷章取義，他所說的「冤冤相罷何時了」其實是回應他任內曾四度遭藍營提案罷免，如今國民黨立委才被罷一次，「叫什麼叫？」

此外，陳水扁還提到，「中共同路人」這個標籤，正是當年國民黨政府用來打壓主張台獨者的話語，如今遭反向使用，顯示歷史諷刺。

▲陳水扁按讚網友留言。（圖／翻攝自Threads）

▲陳水扁按讚網友留言。（圖／翻攝自Threads）

不過陳水扁的突如其來「表態」，在網路上引發諸多揣測。有網友留言表示「阿扁你有難處就幫我按愛心，我懂」，而陳水扁竟真的按了愛心，引發熱議。更有網友質疑他是否遭到壓力或威脅，「不表態一下等等又要關回去了」、「如果你被脅迫就眨眨眼」，對此陳水扁親自回應稱，是「被藍委反罷影片所脅迫」，並怒斥傳言「胡說八道」。

台北市議員侯漢廷也在社群發文評論此事，認為陳水扁的行為耐人尋味，「懂的都懂」，還說若得罪賴清德，恐有保外就醫遭取消的風險。他並批評，當年國民黨將台獨視為「中共同路人」，如今民進黨卻也用同樣方式對待在野黨，中共儼然成為「萬用背鍋」。

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