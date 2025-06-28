「726國民黨生死存亡戰！」　蔣萬安喊「3對抗3守住」：票投不同意

▲蔣萬安出席賴士葆反罷免活動 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委賴士葆今（28日）在台北市南中正舉辦反惡罷說明會，許多國民黨大咖都出席力挺，包含前總統馬英九、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安等人。蔣萬安指出，此時此刻國民黨非常低迷，726這仗是國民黨生死存亡的時刻，不同意票代表「三個對抗、三個守住」，對抗民進黨司法追殺、網路霸凌、警察國家式的公審；守住人民監督力量、台灣民主自由、中華民國，呼籲大家投下不同意票。

蔣萬安表示，大家對於賴士葆在中正、文山的深耕一定非常有感，他不僅是最資深、最專業、最用心的立委，他的政績，坦白說要講三小時講不完。像是捷運南環段，也會行經文山區，這是賴士葆十年前就在爭取的，蓋捷運要非常大的經費，也有很多困難，但在他當市長接到的第一個電話，就是賴士葆，當時賴士葆就提到地方交通建設，他強調他已經跟中央爭取到經費了，希望地方儘速開工，今年三月南環段，順利拼上，大家感謝賴士葆，這是非常不容易的事情

蔣萬安提到，這次民進黨發動的大罷免，絕對不是什麼預算被刪，全部都在扣紅帽子，都在扣人家親中賣台，民進黨發動的大罷免，就是選輸就翻桌，去年透過民主的機制，選出優秀的立法委員，這是台灣的民主，但是民進黨不滿意，認為在立法院變少數所以不滿意，這就是民主國家的笑話。

蔣萬安指出，民進黨真正的目的是要消滅國民黨，讓監督力量消失，讓人民消音。今天現場絕大部分好朋友，都變成其餘人口，只要跟賴清德立場不同，就變成要打掉的雜質，五月天粉絲拍照就要被霸凌被指賣台，他絕對不能接受。

蔣萬安表示，由於民進黨發動大罷免，此時此刻國民黨非常低迷，726這仗是國民黨生死存亡的時刻，國民黨沒有資源，但唯一的機會就在726這天，唯一擁有的就是各位手中的選票，這張票代表「三個對抗」、「三個守住」。

蔣萬安強調，三個對抗是對抗民進黨司法追殺、網路霸凌、警察國家式的公審。三個守住則是守住人民的立院監督力量，守住台灣民主自由免於綠色恐怖，守住熱愛的中華民國。拜託大家726一定要出來投下不同意票。