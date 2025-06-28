　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

一早回本命區跑2市場掃街　蔣萬安坦言：王鴻薇真的非常危險

▲▼ 蔣萬安陪同王鴻薇掃街，宣傳726投下不同意罷免票 。（圖／記者崔至雲攝）

▲蔣萬安陪同王鴻薇掃街，宣傳726投下不同意罷免票 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委面對大罷免，近日皆展開反罷免掃街拜票活動，台北市長蔣萬安今（28日）特別回到以前立委本命區，陪同國民黨立委王鴻薇一早在長春市場及松江市場拜票。蔣萬安受訪表示，去年大家才一起支持王鴻薇進入立法院，結果一年的時間現在民進黨發動大罷免，完全沒有道理，希望民眾反罷免就要站出來，一起投下不同意票，否則王鴻薇真的會非常的危險。

今一早蔣萬安陪同王鴻薇一起掃長春市場及松江市場，王鴻薇受訪時表示，蔣萬安之前去巴黎，他回來之後議會休會，所以蔣全力投入反罷免的活動，大家也知道，中山區、北松山是蔣的本命區，所以蔣非常關心她的選情，關心反罷免的狀況。

王鴻薇說，今天很不好意思讓蔣萬安連跑2個市場，現在大家都在跟時間賽跑，希望深入社區、勤跑市場、地方，催出反對罷免的不同意大免得票，希望大家726一定要出門投票，投下不同意罷免。

蔣萬安也說，現在可以跟民眾來懇託，希望7月26日一定要出來投票，最關鍵的就是反罷免的朋友一定要出來投票，否則王鴻薇真的會非常的危險，相信王鴻薇在立法院的表現大家有目共睹，去年大家才一起支持王鴻薇進入立法院，結果一年的時間現在民進黨發動大罷免，這完全沒有道理，別的國家也沒有這樣的事情，希望民眾反罷免就要站出來，一起同下不同意票。

▲▼ 蔣萬安陪同王鴻薇掃街，宣傳726投下不同意罷免票 。（圖／記者崔至雲攝）
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 9009 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
拒試訓NBA新秀竟未報到　經紀公司、球團緊急發聲
彩券行女店員遭砍！　兇手逮到了
陸官方發布「懲獨22條」實施1年成果
夜市大火！延燒2店家　現場慘況曝
櫻花妹「一口吃麵30秒片」爆紅　破4千萬次瀏覽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

嗆黃國昌「法庭直播」目的不單純　黃智賢：讓人可以施壓司法人員？

蕭美琴出訪遭中國跟監策畫衝撞　藍委笑很遜：連簡單碰撞都做不成

一早回本命區跑2市場掃街　蔣萬安坦言：王鴻薇真的非常危險

刪「踴躍」投票挨轟忠選會　中選會舉2例批無腦造謠：法盲程度甚深

北市二殯要再蓋12火化爐！議員質疑量能已夠　殯葬處：會彈性調整

國中生互罵「雜質」　縣議員收家長求助嘆：政治人物應謹慎說話

陳水扁被脅迫挺罷免？網留言「有難處就按愛心」被本尊按讚

蕭美琴訪捷克險遭中共撞　議員籲團結罷免防親共勢力滲透

謝震武挺賴清德「雜質說」！批藍白偷換概念：為什麼要對號入座？

蔡英文身體不適　明不出席民進黨全代會

【澎湖阿家生蠔要收了】老闆自知個性X掰！稱「非為賺錢才開店」

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

【重機女隊長遭撞！】家屬曝「赤兔馬」行車紀錄器！　還原事發關鍵4秒

金大明「真的很喜歡台灣」　鄭敬淏心動：我也想去

【車主好暖】小男孩遇到藍寶堅尼興奮合照！竟真的坐上去了❤️

【羞辱尹到怡遭炎上】澎湖阿家生蠔被停業？老闆淚：我是為非作歹嗎

【3病毒夾擊】台中男童高燒39度！同時感染A流、B流、新冠

【車裡有蛇？】他居然徒手抓出來！網友全跪了????????‍

【水龍捲奇景】民眾在小琉球目擊水龍捲直衝天際

【雲霧來襲】板橋瞬間被罩住！縮時影片超震撼

嗆黃國昌「法庭直播」目的不單純　黃智賢：讓人可以施壓司法人員？

蕭美琴出訪遭中國跟監策畫衝撞　藍委笑很遜：連簡單碰撞都做不成

一早回本命區跑2市場掃街　蔣萬安坦言：王鴻薇真的非常危險

刪「踴躍」投票挨轟忠選會　中選會舉2例批無腦造謠：法盲程度甚深

北市二殯要再蓋12火化爐！議員質疑量能已夠　殯葬處：會彈性調整

國中生互罵「雜質」　縣議員收家長求助嘆：政治人物應謹慎說話

陳水扁被脅迫挺罷免？網留言「有難處就按愛心」被本尊按讚

蕭美琴訪捷克險遭中共撞　議員籲團結罷免防親共勢力滲透

謝震武挺賴清德「雜質說」！批藍白偷換概念：為什麼要對號入座？

蔡英文身體不適　明不出席民進黨全代會

參院投票限制總統開戰遭否決！川普轟炸伊朗核設施　民主黨嗆違憲

「哆啦A夢任意門」降臨北市12處　地點、打卡贈徽章規則一次看

狀元弗拉格將擔任「控衛」　奇德想讓他不舒服：就像字母哥

醫學生員額上限爭議　邱泰源強調「堅守1300名額」將與教育部溝通

「阿家生蠔」羞辱尹到怡遭炎上！　闆娘道歉曝原因

葉沛堯／下半年房市代表字「轉」　房仲往3面向進化

國道1號車禍頻傳！高雄路竹段2車追撞　大貨車翻覆邊坡釀1傷

嗆黃國昌「法庭直播」目的不單純　黃智賢：讓人可以施壓司法人員？

Mandy甜吻汪小菲「同頻人才懂你的難處」：謝謝你給我互相滋養的感情

蕭美琴出訪遭中國跟監策畫衝撞　藍委笑很遜：連簡單碰撞都做不成

【碉堡剋星】轟炸伊朗核設施影片曝光！ 猛鑽地下「炸出煉獄火光」

政治熱門新聞

黃暐瀚分析最新罷免民調！　「若明天投票大罷免將會大失敗」

確定不覆議了！　總統令公布軍人加薪調整案

女遊客拍五月天隧道！鶄男「逼刪照又公審」翻車

謝震武挺賴清德雜質說！批藍白概念置換

獨／「踴躍投票」也不行？　新北罷免說明要點遭中選會禁字

網留言「有難處按愛心」！陳水扁真按了　

國中生互罵雜質　縣議員收家長求助

蔡英文身體不適　明不出席民進黨全代會

轟「台灣最可怕風景是青鳥」　她挺五月天粉絲批：滿街綠衛兵

快訊／法庭直播三讀！　涉公益、社會重大矚目案「1條件下」須直播

蕭美琴訪捷克險遭中共撞　議員籲團結罷免防親共勢力滲透

沈伯洋讚青鳥公審有警覺！媒體人：操弄仇恨的垃圾

法庭直播三讀　黃國昌：一步一步找回人民對司法的信任

學生被罵「雜質」　蔣萬安暖心安慰：萬安叔叔也是雜質

更多熱門

相關新聞

「踴躍」投票成禁用詞？　中選會舉2例批造謠

「踴躍」投票成禁用詞？　中選會舉2例批造謠

新北市選委會近日提報給中選會「第11屆立法委員罷免案新北市公辦電視罷免說明會實施要點」備查，內容中「踴躍投票」的「踴躍」被中選會要求刪除，新北市議員江怡臻批評，中選會成「忠選會」，鼓勵投票怎麼了嗎？對此，中選會今（28日）以2020年罷免時任高雄市長韓國瑜和2024年罷免基隆市長謝國樑為例，解釋不用「踴躍」2字原因，更痛斥選務造謠者在做不實指控或網路散佈不實訊息時，是選擇性法盲且法盲程度甚深。

獨／盧秀燕領軍防守大罷免　台中藍營719造勢地點出爐

獨／盧秀燕領軍防守大罷免　台中藍營719造勢地點出爐

獨／「踴躍投票」也不行？　新北罷免說明要點遭中選會禁字

獨／「踴躍投票」也不行？　新北罷免說明要點遭中選會禁字

五月天女粉拍自強隧道遭公審　蔣萬安嘆人情味走味

五月天女粉拍自強隧道遭公審　蔣萬安嘆人情味走味

示警綠營別以為大罷免不用付政治代價　于美人：罷樑不就損失林右昌

示警綠營別以為大罷免不用付政治代價　于美人：罷樑不就損失林右昌

關鍵字：

本命區市場掃街蔣萬安大罷免王鴻薇大罷免

讀者迴響

熱門新聞

黃暐瀚分析最新罷免民調！　「若明天投票大罷免將會大失敗」

正妹初體驗按摩　被師傅侵犯！胸罩發現DNA

阿家生蠔老闆怒了！不辦營業登記

年邁夫妻扛米供佛　遭嗆：一袋米也想許願

快訊／廟東夜市凌晨大火　整棟陷火海

劉玳妍不認外遇網紅！　老公怒PO不倫親吻照

50白衣人深夜詭異「列隊行走」！邪門畫面嚇壞

YTR儒哥驚喜宣布當爸！　「甜摟女友曬孕肚照」

高雄連環車禍！　聯結車駕駛傷重不治

加熱菸卡關查緝私菸又怠惰　彭華幹再上街頭

確定不覆議了！　總統令公布軍人加薪調整案

日本7／5大災難？命理師曝留意這3天

割頸案二審再開　死者父母稱：他們毫無悔意

陳美鳳出國脫了！　「濕身解放比基尼」

運動員「露巨鵰」爆紅！　SWAG開價1600萬挖角

更多

最夯影音

更多

【澎湖阿家生蠔要收了】老闆自知個性X掰！稱「非為賺錢才開店」

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

【重機女隊長遭撞！】家屬曝「赤兔馬」行車紀錄器！　還原事發關鍵4秒

金大明「真的很喜歡台灣」　鄭敬淏心動：我也想去

【車主好暖】小男孩遇到藍寶堅尼興奮合照！竟真的坐上去了❤️

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面