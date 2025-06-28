一早回本命區跑2市場掃街　蔣萬安坦言：王鴻薇真的非常危險

▲蔣萬安陪同王鴻薇掃街，宣傳726投下不同意罷免票 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委面對大罷免，近日皆展開反罷免掃街拜票活動，台北市長蔣萬安今（28日）特別回到以前立委本命區，陪同國民黨立委王鴻薇一早在長春市場及松江市場拜票。蔣萬安受訪表示，去年大家才一起支持王鴻薇進入立法院，結果一年的時間現在民進黨發動大罷免，完全沒有道理，希望民眾反罷免就要站出來，一起投下不同意票，否則王鴻薇真的會非常的危險。

今一早蔣萬安陪同王鴻薇一起掃長春市場及松江市場，王鴻薇受訪時表示，蔣萬安之前去巴黎，他回來之後議會休會，所以蔣全力投入反罷免的活動，大家也知道，中山區、北松山是蔣的本命區，所以蔣非常關心她的選情，關心反罷免的狀況。

王鴻薇說，今天很不好意思讓蔣萬安連跑2個市場，現在大家都在跟時間賽跑，希望深入社區、勤跑市場、地方，催出反對罷免的不同意大免得票，希望大家726一定要出門投票，投下不同意罷免。

蔣萬安也說，現在可以跟民眾來懇託，希望7月26日一定要出來投票，最關鍵的就是反罷免的朋友一定要出來投票，否則王鴻薇真的會非常的危險，相信王鴻薇在立法院的表現大家有目共睹，去年大家才一起支持王鴻薇進入立法院，結果一年的時間現在民進黨發動大罷免，這完全沒有道理，別的國家也沒有這樣的事情，希望民眾反罷免就要站出來，一起同下不同意票。



