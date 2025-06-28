新住民文化大不同！　來台灣被叫「姐姐」她超不習慣

▲新住民家庭體驗柬埔寨風情。（圖／移民署屏東縣服務站提供）

記者陳崑福／屏東報導

為推廣多元文化與促進家庭融合，移民署南區事務大隊屏東縣服務站舉辦「新住民家庭教育課程」，邀請來自柬埔寨的新住民講師徐閤芸親授傳統甜點南瓜布丁製作，並分享當地風俗與文化趣談。活動氣氛溫馨熱絡，讓與會家庭在品味異國美食的同時，深入了解柬埔寨的生活樣貌與文化精神，體驗異國文化的魅力與人情溫度。

移民署南區事務大隊屏東縣服務站於日前舉辦「新住民家庭教育課程」，特別邀請來自柬埔寨的新住民徐閤芸講師，帶領與會家庭親手製作傳統柬式甜點—南瓜布丁，並於等待料理出爐的過程中，進行柬埔寨文化介紹。

活動一開始即展開南瓜布丁的製作教學。講師以流利中文解說，教大家如何將椰奶、雞蛋、糖與香蘭葉揉拌均勻，倒入挖空的整顆栗子南瓜中，再放入電鍋蒸煮。簡單食材結合傳統手法，不僅香氣四溢，也喚起許多新住民對家鄉的回憶。

在布丁蒸煮的同時，講師也帶來一場深入淺出的柬埔寨文化導覽。從地理位置談到歷史背景，再介紹當地的生活習俗。柬國信仰以佛教為主，柬國男性一生中必須出家過一次，幾天到幾年都可以，若是家境困苦，也可能直接送進佛寺學習。

活動過程中，講師也分享自己初來臺灣時的文化適應經驗，其中最讓她困惑的就是「稱謂」的差異，在柬埔寨，習慣尊稱母親輩的女性為「阿姨」，沒想到來到臺灣後，許多女性反而喜歡被叫「姊姊」，讓她感到非常不習慣，她坦言，自己花了很長一段時間才理解這樣的語境轉換，但內心還是覺得叫人家姊姊對人家不太尊重，讓參與者感受到柬埔寨人的日常與尊重長輩的文化。

屏東縣服務站表示，未來將持續推動各類型新住民家庭教育與多元文化活動，協助新住民家庭在臺灣安居樂業，並促進文化理解與社會融合。此外，移民署提供各項免費的電腦課程及平板筆電租借服務，包括基礎操作、生活應用與職場技能等，民眾可透過「新住民數位資訊e網」選擇自己適合的課程內容，如有課程相關諮詢，可打0800-005-788課程服務專線；若想申請借用免費的平板或筆電，則可洽0800-030-068租借服務專線，鼓勵新住民多加利用數位工具，提升自我學習與生活便利性。