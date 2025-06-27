50白衣人深夜詭異「列隊行走」！邪門畫面嚇壞　官方說明了

▲廣州一群白衣人深夜詭異行走。（圖／翻攝自新京報）



記者曾羿翔／綜合報導



中國廣東省廣州市花都區近日出現身穿白衣的人群，在凌晨時「列隊步行」，畫面十分詭異，影片被監視器拍下後在網路上迅速流傳，不少網友看了都驚呼「像邪教」、「百鬼夜行」。

綜合陸媒報導，事件發生於6月24日凌晨約4點，地點位於花都區芙蓉嶂風景區周邊道路。畫面中數十名白衣人士列隊行走，因時間與服裝特殊，引起社群熱議。不少人留言稱「半夜看到會嚇壞」，甚至質疑是否涉及邪教活動。

對此，花都區政府做出回應，指出該團體為參與「辟穀」養生活動的民眾，成員皆為年齡在60歲以上的長者，共有五十餘人。活動為期約一週，期間參與者在當地飯店集體住宿，清晨外出為活動最後一環，屬於儀式性散步。

▲白衣人行走時間與服裝特殊，引起網路熱議。（圖／翻攝自新京報）



根據知情人士透露，白衣為主辦方統一提供，因當日氣溫偏低，部分參與者以飯店毛巾遮掩服裝上的標誌。清晨出行為團體內部安排，並非突發性事件。目前，該團體已離開芙蓉嶂風景區。

據了解，「辟穀」是源自道教的傳統養生方式，又稱為卻穀、休糧等，意指在特定期間內不食五穀雜糧，藉此達到養生、減重甚至治療疾病的效果。這類活動在部分民間仍有推廣，但因形式特殊，易引起外界誤解。

▼「辟穀」活動在部分民間仍有推廣，但因形式特殊，易引起外界誤解。（圖／翻攝自新京報）

