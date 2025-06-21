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大陸 大陸焦點 特派現場

陸洪災後爆發「零元購」　搶光超市還嗆：報警沒用！

文／香港01

廣東肇慶懷集縣近日遭遇當地史上最大洪災，全縣多個鄉鎮受淹，災後復原工作尚在進行之際，卻傳出部分民眾藉機哄搶商店物資，引發輿論譁然。

綜合《九派新聞》等陸媒報導，懷集縣於近日洪水暴發，造成全縣19個鄉鎮受災，受災人口達18.3萬人，初步統計直接經濟損失約人民幣4125.71萬元。廣東省、市、縣、鎮、村五級逾萬名搶險救援人員已投入救災，包括廣東藍天救援隊等多支民間救援力量。

救援人員抵達後隨即投入工作，不少隊員持續作業超過20小時。藍天救援隊隊長池翔形容現場情況險峻，「衝鋒舟過綏江時，就像在漂流一樣」。

▼大批民眾闖入超市「零元購」，其中包含老人、小孩。（圖／翻攝微博）

▲▼陸洪災後爆發「零元購」　搶光超市還嗆：報警沒用！。（圖／翻攝微博）

然而，在洪水稍退之後，懷集縣卻爆出災後哄搶事件。報導指出，一間連鎖零食店「趙一鳴零食」的懷集城北店於19日在抖音發布影片，指控遭遇大規模哄搶。店主表示，民眾不僅搬走被洪水浸泡的商品，連樓上未受損的貨物也不放過，就連收銀機裡的數千元現金亦被偷走。

影片顯示，店內擠滿搶物資的群眾，當中不乏長者與孩童。店員試圖制止，但「寡不敵眾」，只能以手機錄影取證。由於當地一度斷電斷網，店主表示是「收到街坊通知才知道店被搶」，對此深感失望，更批評當地治安與投資環境，直言「投資千萬不要來懷集」。

網傳消息指出，部分網友疑似早前於網上號召前往該店「零元購」，還揚言「法不責眾」，甚至有人自稱「搶到4箱即食麵（泡麵）」，並聲稱曾「一拳打爆店員眼角」，還留言嘲諷「報警有什麼用」。目前當地警方已介入調查。

這宗事件引發網友熱議，許多評論直指行為惡劣，呼籲官方嚴懲違法者。有網友表示，「如果不抓他們，以後就別嘲笑美國的零元購」、「不狠狠處罰，以後這種事就多了」。

▲▼陸洪災後爆發「零元購」　搶光超市還嗆：報警沒用！。（圖／翻攝微博）

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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