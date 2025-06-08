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紐時：俄情報部門稱「中國人是敵人」

▲▼ 習近平訪問俄羅斯、普丁 。（圖／翻攝 新華社）

▲習近平5月訪問俄羅斯，與普丁共同發表署名聯合聲明。（圖／翻攝新華社）

記者王佩翊／綜合報導

中共國家主席習近平與俄羅斯總統普丁近年多次強調友好合作關係，但是根據《紐約時報》近日取得的一份俄羅斯聯邦安全局（FSB）內部文件，FSB在其中明指「中國人是敵人」，指中國試圖招募俄羅斯間諜以獲取敏感的軍事技術，甚至想要監視俄國在烏克蘭的軍事行動，以掌握西方的武器與作戰方式。

中共國家主席習近平5月初才出訪俄羅斯，與俄國總統普丁會面。他當時透過書面聲明稱，「中國和俄羅斯是搬不走的好鄰居，患難與共的真朋友，相互成就的好夥伴；雙方已經成功探索出一條相鄰大國的正確相處之道。」如今中俄的友好關係卻被爆，只是表面工夫。

這份文件顯示出，中俄之間表面友好的合作關係背後存在極大的不信任。儘管普丁與習近平曾公開聲明追求兩國「無上限夥伴關係」，但俄國卻發現，中國正積極招募俄國間諜，試圖獲取敏感軍事技術，並監控俄烏戰爭的進展。

根據《紐約時報》7日的報導，這份8頁的文件由網路犯罪集團「Ares Leaks」取得，《紐約時報》將文件分享給6個西方情報機構，而所有機構皆認證其真實性。文件被認為是在2023年底或是2024年初所寫，內容顯示，2022年俄羅斯入侵烏克蘭前夕，聯邦安全局批准了一項新的反間諜計畫，目的是在俄羅斯集中軍力侵略烏克蘭期間，防止中國情報活動損害俄方利益。

文件指出，俄羅斯聯邦安全局發現，中國情報機構的活動越加頻繁，開始招募俄羅斯官員、專家、記者以及與中國公民結婚的俄國人士作為「潛在間諜」。此外，中國情報人員還利用礦業公司和大學研究中心作為掩護，在北極地區展開間諜活動。

文件提到，中國對俄烏戰爭的作戰方法展現高度興趣，尤其是無人機技術及對抗西方武器的策略。由於中國軍方自1979年以來未參與過任何戰爭，這使得其對未來可能爆發的台灣或南海衝突感到憂心。中國情報人員希望藉由分析俄烏戰爭，掌握西方武器的性能及俄方應對方式。

因此當俄軍進攻烏克蘭後，中國國防公司與情報機構官員開始湧入俄國，企圖獲取相關資訊。文件透露，由於中國在航空技術方面長期落後俄羅斯，因此將軍事飛行員及相關專業研究人員列為優先招募目標。

儘管如此，俄方官員卻也被提醒避免公開提及中國情報機構是「潛在敵人」，以免破壞雙邊關係。文件寫道，俄方雖然努力遏制中國情報活動帶來的風險，但同時也必須維持兩國合作的微妙關係。

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