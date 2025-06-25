桃捷綠線延伸大溪可行性研究完成　張善政：盼中央儘速核定推動

▲桃園市政府今天市政會議上，市長張善政針對捷運綠線延伸大溪案提出說明。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（25）日上午主持市政會議時，針對捷運工程局「捷運綠線延伸大溪」專題報告後指出，推動桃園整體捷運發展市府責無旁貸，期盼本案送交中央能儘速完成審查，以加快桃園捷運綠線進入大溪歷史街區之腳步，形塑大漢溪兩岸成為兼具交通與觀光功能的重要節點。

張善政表示，「捷運綠線延伸大溪」為桃園捷運二階路網重要規劃之一，原僅規劃設置3座高架車站，延伸至埔頂轉運站，但經交通部審議後將原本規劃終點向南延伸至大溪舊城區，站數則由3座增至5座，路線總長也由4.33公里擴增至7.9公里，總經費自118億元提高至418億元，市府捷工局團隊不負使命，完成可行性研究評估，無論在工程技術或財務規劃上皆具可行性。

張善政認為，捷運綠線延伸大溪完成後，對大溪地區的通勤、通學需求，或是觀光人潮疏運與在地經濟活絡均將產生顯著效益，市府必定全力推動到底，也期勉捷工局同仁全力掌握工程進度，針對跨越大漢溪的捷運橋樑墩柱進行完善安全結構設計與美學意象規劃，打造具代表性地標的同時，也為大溪地區帶來更便捷、完善的公共運輸服務。

▲桃園市政府今天市政會議上，捷工局針對捷運綠線延伸大溪案提出說明。（圖／市府新聞處提供）

張善政強調，捷運綠線未來延伸至大溪市區後，可涵蓋大溪行政園區、大溪國中等重要交通點，服務更多居民與學生。屆時，大溪居民也可輕鬆往北串聯捷運機場線接軌至臺北市，往西連接捷運延伸中壢段進入中壢市區，往東則可銜接捷運棕線及三鶯線延伸八德段進入新北市，大幅提升大溪地區捷運可達性與運輸便利性。接下來，捷工局將加速推動相關作業，與地方召開說明會，目標於今年底前提報中央審議，積極爭取交通部支持，期盼早日核定、早日動工。

捷工局局長劉慶豐說，桃園捷運整體建設分為兩個階段推動，第一階段已推出「三心六線」規劃，奠定初步路網架構；第二階段「美好11實現」則在此基礎上新增11條路線，包括「桃園中壢平鎮」、「平鎮龍潭」、「綠線延伸大溪段」等，其中，「綠線延伸大溪段」則為第二階段優先推動的重點路線，採中運量系統設計，本案目前已完成可行性研究，採全線高架佈設，克服捷運路線跨越大漢溪工程障礙，將深入大溪老街，服務大溪市區，嘉惠更多市民。

劉慶豐也提及，「綠線延伸大溪段」可行性研究成果將陸續呈報交通部，進行綜合規劃及環境影響評估，期盼完成後可服務在地居民也緩解地區交通壅塞。市府將持續推動捷運建設，構築桃園完整的捷運路網，並逐步推動捷運橘線、青線、銀線等路段的可行性研究，未來第二階捷運路網成形後，可將桃園捷運的服務涵蓋率從原本的44%提升至70%，持續朝「北北桃1小時軌道生活圈」之願景邁進。