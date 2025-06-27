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載少女外出遊玩「摩鐵硬上」她驚醒穿衣逃出　畫現場圖控色狼

▲桃園市廖姓男子於2022年10月間搭載友人妻小與未成年少女出遊，當晚帶少女上摩鐵休息時，趁其熟睡時乘機指侵、性侵得逞。（示意圖／達志影像）

▲桃園市廖姓男子於2022年10月間搭載友人妻小與未成年少女出遊，當晚帶少女上摩鐵休息時，趁其熟睡時乘機指侵、性侵得逞。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市廖姓男子於2022年10月間，搭載友人一家三口與1名未成年少女出遊，晚間送友人全家回家後，搭載少女至平鎮地區某家摩鐵休息，翌日凌晨趁少女熟睡不知抗拒下，乘機觸摸其胸部與下體沒反應後，再指侵與性侵得逞，少女驚醒後趕緊穿上衣物逃離摩鐵，向友人哭訴後報警提告。桃園地院審結依成年人故意對少年犯乘機性交罪，判處有期徒刑3年4月，本案還可上訴。

檢警調查，年約20餘歲廖姓男子與未滿18歲少女為朋友關係，2022年10月24日晚間，開車搭載友人與妻小、少女外出用餐遊玩，當晚開車送友人妻小返家後，搭載少女前往平鎮區某家摩鐵休息。翌日凌晨2時許，趁少女熟睡不知抗拒下，徒手撫摸少女胸部及下體，見其沒反應，再對其性侵得逞。

熟睡少女遭性侵後驚醒，發現廖男光著身子對其硬上，隨即穿上衣服逃離摩鐵，以手機通訊軟體LINE致電友人哭訴遭性侵經過，友人隨即幫忙報警。桃園地檢署複訊後依妨害性自主罪嫌將廖男提起公訴。

桃園地院審理時，被告廖男坦承犯行不諱，證人即告訴人少女於警詢、偵查時之證述，與證人大致相符，法官根據檢警提供現場照片、少女手繪現場圖、少女與廖男通訊訊息紀錄、監視器畫面截圖等佐證，確認廖男犯行明確。

法官審酌，被告為成年人，明知少女尚未成年，為逞個人私欲，戕害少女之身心健康發展，考量被告犯後雖坦承犯行，惟未賠償少女所受損害或獲得其與家人諒解，公辦辯護人為被告請求給予緩刑等語，法官宣告其所犯之刑已逾2年有期徒刑，不符合緩刑要件，審結依成年人故意對少年犯乘機性交罪，處有期徒刑3年4月，本案仍可上訴。

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