　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張善政今拜會卓榮泰　行政院：追加預算須地方政府與立委支持

▲▼卓榮泰 聯訪 立法院院會 總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院卓榮泰院長今（17）日與桃園市張善政市長及蘇俊賓副市長會面，針對中央與地方財政及建設相關議題進行意見交換。行政院發言人李慧芝表示，會中有討論到立院大幅刪減總預算造成中央與地方的困境，張市長支持辦理追加預算以解決問題，卓院長則強調，這需要更多地方政府及立法委員支持，才能通過立院審查。

行政院發言人李慧芝轉述，院長卓榮泰歡迎桃園市長張善政的到訪，也表示中央與地方互為一體，不論是預算或者建設、福國利民的政策，都需要一起合作。

李慧芝表示，會中討論到立院大幅刪減總預算造成中央與地方的困境，卓院長談到了解地方的需求，尤其財政較為困難的縣市中央一定會努力給予支持。

對於張市長支持辦理追加預算以解決問題，李慧芝轉述，卓院長強調這需要更多地方政府及立法委員支持，才能通過立院審查。卓也強調，中央與地方互為一體，共同合作才能盡全力照顧國民，更完善推動福國利民的政策。

卓榮泰也談到，桃園市現階段也正在推動許多的國家重要建設，包括桃園機場第三航廈、航空城以及國道三號八德交流道的增的計劃等等，卓院長及張市長皆希望能順利的推動這些重要的工作，對國人未來的生活及產業的發展一定會更加進步。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 4772 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
17歲少女當淫媒！拉學妹下海陪酒
指揮氣炸中斷演出！演藝廳遇「不入席大媽」全場尷尬靜止
《看不見的國家》被罵拿稅金拍幹片　製片：再造謠就告
快訊／博弈教父點頭了！戴電子腳鐐當庭釋放

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

張善政今拜會卓榮泰　行政院：追加預算須地方政府與立委支持

花蓮縣府喊「認同不用花1380元」　免費發防災避難救護包

幕後／國安簡報破局！白營以出席為前提沙盤推演　卻越談越沒交集

黃國昌轟「沒當過律師不懂實務」　苗博雅反嗆：高中生都知道不對

潘孟安致電藍白通聯紀錄曝光！　國民黨3度回電總統府

檢舉館長帶超額免稅菸酒入境！王浩宇嗆「浩宇報仇，一天到晚」

圖／總統府提前為國安簡報場佈　「200吋大螢幕」白搭了

3點反擊黃國昌　苗博雅：不用特級廚師都知道腳尾飯不該賣給活人

多位監委「公務車私用」爭議　監院紀律委員會調查中

曹興誠跑到國民黨中央送辯論邀請函嗆聲！　徐巧芯酸：Grace2.0

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

【雪隧驚魂】母女當街開打！女兒慘遭丟包要聲請保護令

館長下機遭嗆「丟東西」火大開罵！　宣布下一步：阻止該死大罷免

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

【館長遭酸爆】稱讚上海垃圾桶被嗆　怒回擊：台灣沒有啊

米克斯跌坐地上委屈快哭了　 他吐「心靈雞湯」爆笑安慰

張善政今拜會卓榮泰　行政院：追加預算須地方政府與立委支持

花蓮縣府喊「認同不用花1380元」　免費發防災避難救護包

幕後／國安簡報破局！白營以出席為前提沙盤推演　卻越談越沒交集

黃國昌轟「沒當過律師不懂實務」　苗博雅反嗆：高中生都知道不對

潘孟安致電藍白通聯紀錄曝光！　國民黨3度回電總統府

檢舉館長帶超額免稅菸酒入境！王浩宇嗆「浩宇報仇，一天到晚」

圖／總統府提前為國安簡報場佈　「200吋大螢幕」白搭了

3點反擊黃國昌　苗博雅：不用特級廚師都知道腳尾飯不該賣給活人

多位監委「公務車私用」爭議　監院紀律委員會調查中

曹興誠跑到國民黨中央送辯論邀請函嗆聲！　徐巧芯酸：Grace2.0

新北號召全民植樹抗乾旱　拍照上傳抽500元農漁好禮

黃子韜砸11億賣衛生棉「1個月就出包」　被控有異物…客服回應挨轟

大安森林公園「大白鷺」育雛　遊客拍鳥要求剪樹枝惹議

暴雷仔退散！Threads將推新功能防據透

基隆免費語言治療中心揭牌　謝國樑推「先行介入」機制

小步舞曲貓躲鞋櫃無違和！藏太好　曼赤肯貓姐姐找好久

《摩登家庭》莉莉長大了！18歲變超辣　驕傲月公開出櫃：我真的是Gay！

咖啡「用聞的」就能提神！醫師更多好處：5分鐘就夠了

成晉致勝安打助桃猿2:1勝味全　統一獅吞敗魔術數字又滅了

基隆成功國小活動中心啟用　邱佩琳勉勵畢業生勇敢追夢

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

政治熱門新聞

快訊／跟進民眾黨！　國民黨宣布：明天不出席國安簡報

檢舉館長！王浩宇嗆「浩宇報仇，一天到晚」

快訊／上班尖峰北捷板南線突車門異常　1100乘客忠孝新生站換乘

IDF戰機在台南市區擊發火焰彈　空軍定調「機械因素」

快訊／黃國昌不出席國安簡報！　民眾黨4點聲明：持續溝通

快訊／賴清德確定18日全程參與在野國安簡報　4個報告案題目出爐

爆炒地皮　前立委嗆聲農業部長音檔曝光

台灣民意民調／賴清德滿意度49%　不滿意度飆升8.3個百分點

飛行教官遭爆料「帶小三進營區」　空軍司令部要查了

台灣糖尿病人口已250萬　多位綠委推「無糖飲料免稅」

遭黃國昌批不懂實務　苗博雅3點回嗆

總統府問「柯文哲能閉門黃國昌不行？」　民眾黨酸搞錯重點

總統府特別感謝藍營溝通國安簡報　「白營都沒回電用記者會回覆」

大罷免「地下賭盤」藍營被罷席次漸增　原因曝光

更多熱門

相關新聞

桃園閩南文化節「藝閣踩街」頒獎

桃園閩南文化節「藝閣踩街」頒獎

2025桃園閩南文化節昨（15）日晚間在陽光劇場舉辦「藝閣踩街」頒獎典禮，由市長張善政頒獎並向所有參與團隊表達高度肯定與感謝，今年共有40組在地社群參賽，打造結合傳統與創新流動文化盛典。張善政表示，桃園市是全台唯一長年舉辦閩南文化節城市，活動形式多元且內容豐富，市府邀請市民朋友持續關注與參與，以行動支持在地文化發展，讓閩南文化在桃園深耕茁壯，成為全體市民共同文化資產與驕傲。

卓榮泰實地視察　嘉義縣防汛整備情況

卓榮泰實地視察　嘉義縣防汛整備情況

桃園清潔隊員招考　4千人爭取435職缺

桃園清潔隊員招考　4千人爭取435職缺

卓榮泰視察曾文溪排水黃偉哲爭取150億水利建設經費

卓榮泰視察曾文溪排水黃偉哲爭取150億水利建設經費

力堵違規轉運、低價傾銷　卓榮泰：有助對美談判取得有利位置

力堵違規轉運、低價傾銷　卓榮泰：有助對美談判取得有利位置

關鍵字：

行政院卓榮泰桃園市張善政

讀者迴響

熱門新聞

獨子滑進玉米粉碎機慘死！媽哭到癱軟

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片

雪隧母女吵架下車開打　女兒被丟包原因曝

八方「咖哩口味」鍋貼不賣了？業者回應了

快訊／川普：我必須立刻趕回華府

韓娛醜聞！公司代表「不倫旗下女偶像」

網紅安哥悼亡妻　驚見「床躺一具無形女裝」

今全台變天！　「雨最大」地區曝

女友不想愛愛　台南男深夜硬上...結局慘烈

29歲人妻護理師轉戰AV界

快訊／「樋口飯糰」又出事！深夜驚傳救命聲

快訊／上班快改道！　國1凌晨事故全線封閉

樹林區大型火警　消防出動44車搶救

「祖先牌位」揭婆婆20年不倫戀！ 臨終才曝兒身世

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

更多

最夯影音

更多

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面