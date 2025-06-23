　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

前秘書長詹榮鋒病逝　張善政發文哀悼肯定對捷運工程貢獻

▲張善政臉書發文哀悼前秘書長詹榮鋒病逝

▲桃園市政府前秘書長詹榮鋒。（圖／擷取自張善政臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府前秘書長詹榮鋒去年5月底，以健康因素辭去秘書長職務，時隔年餘於21日傳出病逝，享壽63歲，令不少過去市府同仁感到惋惜！市長張善政22日晚間於臉書發文哀悼表示：市民最關心的捷運工程快速推進，詹榮鋒居功厥偉。

張善政臉書說，他當選市長後，深知秘書長一職總管全市工程樞紐，最係緊要，第一時間就邀請榮鋒兄出任。我們團隊就任以來，他不負眾望，一同催生了成功的世界客家博覽會、更讓航空城計畫的實質進度往前邁進一大步。

在市民最關心的捷運工程上，他更是居功厥偉。我們都曾一起盯著工程資料，反覆推敲，和捷工局的同仁們共同解決了綠線G08到G11站的施工難題，克服了北段延伸的種種瓶頸。如果沒有他，捷運工程的進展不會如此快速。

張善政表示，至今清晰記得，去年底在北機廠舉辦就職兩週年記者會時，那片廠區正是是我們共同奮鬥的成果。當時他已因病無法到場，我心中很是遺憾，但我知道，市府每一項工程建設，都烙印著他永不妥協的工程師精神。工程人不用多說話，讓成果去說故事。如今他雖離開了我們，但他留下的貢獻與精神，早已深深刻印市府團隊的心中。

詹榮鋒公職生涯經歷豐富，歷任台北市捷運局南區工程處正工程司、副總工程司、新北市工務局主任秘書、新北市新建工程處長、新北市捷運局副局長與新北市工務局長等職務。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 2 3321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／2號颱風「聖帕」生成　最新路徑曝
18歲女遭輾斃！母不滿駕駛交保「不定時殺人炸彈」
大谷翔平締造「大聯盟125年」唯一壯舉！
快訊／台股暴跌！重挫逾460點　台積電大跌
伊朗國會批准「封鎖荷莫茲海峽」　恐引發嚴重全球經濟衝擊
快訊／噩耗！王牌球星首節倒下　隊友攙扶退場
快訊／淡水男喝醉躺社區車道…慘遭輾過命危
川普發文「可以更迭政權」：讓伊朗再次偉大

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

從族服到公主抱！市長獎頒獎感動全場　黃偉哲笑迎挑戰與學生同框留青春

前秘書長詹榮鋒病逝　張善政發文哀悼肯定對捷運工程貢獻

深入布農文化　玉管處暑期辦理馬舒霍爾布農文化及生態講座

最高獎金13萬！2025台越盃越南同鄉足球賽　北區首戰桃園開踢

孩子就是最佳藝術家　台南三村國小音樂劇《波斯公主》感動全場

嘉義大埔水庫悲劇！13歲童溺水亡　父5小時後報案已成冰冷遺體

台南裕文國小揚威國際！　奪澳洲管樂節金賞創台灣參賽首例

南門義消實戰訓練震撼登場　高壓細水霧＋狹縫救援全面操演

台東最美星空音樂體驗活動6/24蘭嶼登場　聆聽達悟之聲仰望星辰

台東防暴能量再升級　關山鎮中福社區獲衛福部「1朵紫絲帶」認證

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

【章魚擬態開掛中】1秒變岩石我整個看傻！根本背景偽裝術XD

【怒拍閘門】旅客疑找不到刷卡處遭站務員咆哮！台鐵致歉

【大聲就贏?】電動滑板車亂入馬路險擦撞還硬拗：去問警察啊！

【垃圾車界也有追星族】萌娃拿同款鴨鴨堅持等偶像XD

伊朗「30枚飛彈」報復啟動　以色列進入緊急狀態

【鐵皮屋下藏古蹟？】神祕建物疑「護國山台中寺」　文資處急喊卡

【家有手賤貓】貓愛撥東西到地板　飼主反擊把東西全塞箱子XD

【塊陶啊！】雲林回收車邊開邊燒！ 司機停路邊急逃生

【終止4連敗】味全龍林智勝奪MVP加碼跳《大展鴻圖》

從族服到公主抱！市長獎頒獎感動全場　黃偉哲笑迎挑戰與學生同框留青春

前秘書長詹榮鋒病逝　張善政發文哀悼肯定對捷運工程貢獻

深入布農文化　玉管處暑期辦理馬舒霍爾布農文化及生態講座

最高獎金13萬！2025台越盃越南同鄉足球賽　北區首戰桃園開踢

孩子就是最佳藝術家　台南三村國小音樂劇《波斯公主》感動全場

嘉義大埔水庫悲劇！13歲童溺水亡　父5小時後報案已成冰冷遺體

台南裕文國小揚威國際！　奪澳洲管樂節金賞創台灣參賽首例

南門義消實戰訓練震撼登場　高壓細水霧＋狹縫救援全面操演

台東最美星空音樂體驗活動6/24蘭嶼登場　聆聽達悟之聲仰望星辰

台東防暴能量再升級　關山鎮中福社區獲衛福部「1朵紫絲帶」認證

台中鬧區毒蟲拒檢！駕BMW橫掃40輛汽機車　逃逸5hrs雲林落網

快訊／2號颱風「聖帕」生成　最新路徑曝

今年必去！嘉義4處浪漫童話景點　希臘莊園、迪士尼城堡一次滿足

從族服到公主抱！市長獎頒獎感動全場　黃偉哲笑迎挑戰與學生同框留青春

地震超過170次！鹿兒島外海3天連搖　最大震度4級

被印度小哥盜粉專　丹丹漢堡新活動「嘟嘟嚕嘟丹丹丹」全笑瘋

高雄小客車暗夜撞電桿　車頭撞爛起火狂燒！駕駛驚險被救出

伊朗嗆封鎖「荷莫茲海峽」！全球原油恐斷航　油價翻倍飆破130美元

投資專家嗆「川普打伊朗我切雞雞」　泌尿醫送暖：在旁準備救援

前秘書長詹榮鋒病逝　張善政發文哀悼肯定對捷運工程貢獻

【小狗掛件？】獸醫忙著忙著才發現...手裡怎麼長出一隻狗？

地方熱門新聞

13歲童釣魚落水　警消2小時尋獲遺體

台南三村國小音樂劇《波斯公主》感動全場

快訊／嘉義故宮南院附近跳電　台電急修

台南裕文國小揚威國際！奪澳洲管樂節金賞創台灣參賽首例

基隆消防推親子防災體驗營　6／23開放線上搶名額

南門義消實戰訓練震撼登場高壓細水霧＋狹縫救援全面操演

台南做工行善團烈日下修屋不停歇

日本禿頭鯊群現蹤碧潭堰　新店溪水質躍升

台南34歲男子疑墜樓受傷臉部撕裂傷送醫治療

桃市府秘書長詹榮鋒請辭　溫代欣6/1就任

「花蓮FUN暑假」引爆鯉魚潭　官網正式上線

小北百貨推亮黃防災包聯手日台專家打造實用避難包

高雄觀光橫掃韓國市場　韓客人數飆升

北花線客運6/22首航　假日限定輕鬆遊花蓮

更多熱門

相關新聞

吳鴻麟獎學金頒獎　桃園4歷任縣市長出席　

吳鴻麟獎學金頒獎　桃園4歷任縣市長出席　

「吳鴻麟先生紀念獎學金」今（21）日上午在桃園市府大禮堂舉行頒獎典禮，難得的是4位歷任縣市長都出席，包括前縣長吳伯雄、吳志揚父子檔與朱立倫等人與現任市長張善政。張善政表示，吳鴻麟紀念獎學金設立至今已邁入第35年，累計嘉惠逾4千位優秀學生，是桃園教育界最具代表性的獎學金之一，今年共有156位傑出學子獲獎，感謝吳伯雄先生伉儷多年來持續挹注教育資源，嘉惠桃園無數學子，期許獲獎學生持續精進，在各領域有更多優秀表現，未來回饋社會。

張善政今拜會卓榮泰　行政院：追加預算須地方政府與立委支持

張善政今拜會卓榮泰　行政院：追加預算須地方政府與立委支持

桃園閩南文化節「藝閣踩街」頒獎

桃園閩南文化節「藝閣踩街」頒獎

桃園清潔隊員招考　4千人爭取435職缺

桃園清潔隊員招考　4千人爭取435職缺

朱立倫發起「愛國者行動」反罷　張善政：秉持行政中立

朱立倫發起「愛國者行動」反罷　張善政：秉持行政中立

關鍵字：

張善政臉書發文前秘書長詹榮鋒

讀者迴響

熱門新聞

遭吊車輾斃　18歲女是北部家族醫院接班人

筠熹遭愛犬咬傷臉！曬濺血照「差點傷到眼球」

NBA重磅交易！杜蘭特被送到火箭

踩女星地雷被罵「三八沒知識」　呂文婉怒拔麥離場

李多慧海邊解放比基尼！　「側面形狀全看光」震撼8萬人

房仲喊女子穿很騷炎上　中信房屋出手

張學友澳門開唱被要求「講普通話」手指腦袋霸氣婉拒

台灣人「搭飛機4行為」被讚爆！韓國空姐認證

槓上！　前AV女優濱崎真緒舌戰一劍浣春秋

直播男遭郭昱晴公審「背景曝光」　朋友氣炸嗆：他曾在特戰隊服役

可能有雙颱　聖帕估今生成大迴轉路徑曝

唐綺陽曝不退休要做到死

2號颱風最快今生成　變天時間曝

18歲女遭吊車輾斃　媽悲曝遺物包包「殘留肉屑」

台中「首購天堂」新古屋進法拍　單價爆跌回3年前

更多

最夯影音

更多

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

【章魚擬態開掛中】1秒變岩石我整個看傻！根本背景偽裝術XD

【怒拍閘門】旅客疑找不到刷卡處遭站務員咆哮！台鐵致歉

【大聲就贏?】電動滑板車亂入馬路險擦撞還硬拗：去問警察啊！

【垃圾車界也有追星族】萌娃拿同款鴨鴨堅持等偶像XD

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面