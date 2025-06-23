前秘書長詹榮鋒病逝　張善政發文哀悼肯定對捷運工程貢獻

▲桃園市政府前秘書長詹榮鋒。（圖／擷取自張善政臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府前秘書長詹榮鋒去年5月底，以健康因素辭去秘書長職務，時隔年餘於21日傳出病逝，享壽63歲，令不少過去市府同仁感到惋惜！市長張善政22日晚間於臉書發文哀悼表示：市民最關心的捷運工程快速推進，詹榮鋒居功厥偉。

張善政臉書說，他當選市長後，深知秘書長一職總管全市工程樞紐，最係緊要，第一時間就邀請榮鋒兄出任。我們團隊就任以來，他不負眾望，一同催生了成功的世界客家博覽會、更讓航空城計畫的實質進度往前邁進一大步。

在市民最關心的捷運工程上，他更是居功厥偉。我們都曾一起盯著工程資料，反覆推敲，和捷工局的同仁們共同解決了綠線G08到G11站的施工難題，克服了北段延伸的種種瓶頸。如果沒有他，捷運工程的進展不會如此快速。

張善政表示，至今清晰記得，去年底在北機廠舉辦就職兩週年記者會時，那片廠區正是是我們共同奮鬥的成果。當時他已因病無法到場，我心中很是遺憾，但我知道，市府每一項工程建設，都烙印著他永不妥協的工程師精神。工程人不用多說話，讓成果去說故事。如今他雖離開了我們，但他留下的貢獻與精神，早已深深刻印市府團隊的心中。

詹榮鋒公職生涯經歷豐富，歷任台北市捷運局南區工程處正工程司、副總工程司、新北市工務局主任秘書、新北市新建工程處長、新北市捷運局副局長與新北市工務局長等職務。