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基隆暖暖親水公園7／5清涼登場　邱佩琳：全新升級安全水域

▲基隆暖暖親水公園7／5清涼登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆人衝了！暖暖親水季7月5日開放，邱佩琳：這次玩水更安全。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2025年基隆親水季即將於7月5日正式開跑！基隆市政府今（27日）舉辦記者會，副市長邱佩琳與暖暖國小附幼的小朋友一同邀請全台民眾來暖暖玩水消暑。今年活動以「走入暖暖」為主題，不僅有清涼戲水設施，更結合生態導覽、鄉土教學，讓大小朋友在玩樂中認識暖暖的自然與人文風情。

邱佩琳指出，暖暖親水公園水域設施經重新整修後全面升級，不僅更安全、舒適，也更具教育意義。今年特別邀請暖暖區內7所學校共創活動課程，透過實地走讀、生態解說與互動體驗，引導學生與家長從生活中認識環境與文化，讓親水季成為一堂流動的鄉土課程。

▲基隆暖暖親水公園7／5清涼登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲副市長邱佩琳（中）表示，不只玩水，更要認識暖暖之美。

暖暖區長陳儒東說明，活動期間噴水設施每日兩時段開放（上午9:30至11:00、下午4:00至5:30），每週一、五為清潔與換水日不開放。他補充，7月5日開幕當天現場也將限量發送免費冰品，邀請大家一起涼快過夏天。

陳儒東也提醒，為響應節能減碳政策，建議民眾多加利用大眾運輸工具，如搭乘台鐵至暖暖車站轉乘接駁車，或搭乘公車、客運前往。開車者可停放至水源路水源橋下收費停車場再步行入園；詳細活動訊息可參閱暖暖區公所官網及臉書粉絲專頁內容等。

▲基隆暖暖親水公園7／5清涼登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆暖暖親水公園7／5清涼登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

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