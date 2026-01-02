　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

貓圖自介「我是台灣人」洗版　雷丘律師：引起反感

▲▼Threads掀起「曬貓」潮，台灣人用多語自介。（圖／翻攝臉書／雷丘律師就決定是你了）

▲Threads掀起「曬貓」潮，台灣人用多語自介。（圖／翻攝臉書／雷丘律師就決定是你了）

記者葉國吏／綜合報導　

最近，許多台灣人喜歡在社群平台Threads上，在外國網友的貼文底下留言、貼貓圖，甚至還配上國旗和各國語言的「我是台灣人」自我介紹。不過，這種做法引來了不少外國人的反感，甚至開始用類似手法反擊，話題在網路上掀起熱議。

Threads掀起「曬貓」潮　台灣人用多語自介
台灣網友在Threads上參與國際討論時，常常用可愛的貓咪照片來吸引注意，照片上還會加上台灣國旗與「你好，我是台灣人」等多國語言翻譯。有些人還會直接在圖片上寫「召喚台灣人」，呼朋引伴來一起留言，讓這種貼圖風格變成一種流行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼Threads掀起「曬貓」潮，台灣人用多語自介。（圖／翻攝臉書／雷丘律師就決定是你了）

▲網路常出現台灣人自介，網友看法不一。

不過，這股「貓圖熱潮」似乎並非所有人都買單。律師雷丘就在臉書粉專分享，這種台灣網友的留言方式，最近開始引起部分外國人的不滿。外國網友也用類似的貓圖加上國旗，甚至直接在圖片上寫上「Hello, nobody cares you're Taiwanese」（你好，沒人在乎你是台灣人），或者更直接的「shut up Taiwanese」（閉嘴，台灣人），明顯是針對台灣網友的回應。

台灣人刷存在感　引發兩派意見
雷丘律師表示，這股風潮最初只是幾張可愛的貼圖，後來卻因為留言越來越多，開始讓外國人感到困擾。這些「我是台灣人」的圖片不但用上了多國語言，還搭配各種國旗和貓咪照片，目的就是希望大家可以注意到台灣。

對於這種做法，台灣網友其實分成兩派。有人覺得貼圖自我介紹很有趣，但也有人在雷丘律師貼文底下留言，認為這樣到處刷存在感，讓人看了只覺得尷尬。有網友說：「其實在外國社群，沒人在意你是哪裡人，臉書本來就能翻譯。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

吞藥常卡喉嚨！營養師曝「正確姿勢」　不是全都頭後仰

法院勸和解＝鼓勵詐騙？律師打臉名嘴「沒腦」：打到底恐一毛不剩

長榮航空遭爆正駕駛毆打副機長　公司暫停派飛調查

那魯one、那魯two真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應A-Lin

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

輻射冷卻急降溫「明晨最低8度」　下周不排除有寒流

女兒都看香蕉哥哥！問媽「小時候有什麼哥哥」答案笑了　本人暖回

快訊／9縣市低溫特報　入夜探10℃

過年戰鞋！好市多「招財1神物」突上架　一票會員喊買：打麻將會贏

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

吞藥常卡喉嚨！營養師曝「正確姿勢」　不是全都頭後仰

法院勸和解＝鼓勵詐騙？律師打臉名嘴「沒腦」：打到底恐一毛不剩

長榮航空遭爆正駕駛毆打副機長　公司暫停派飛調查

那魯one、那魯two真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應A-Lin

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

輻射冷卻急降溫「明晨最低8度」　下周不排除有寒流

女兒都看香蕉哥哥！問媽「小時候有什麼哥哥」答案笑了　本人暖回

快訊／9縣市低溫特報　入夜探10℃

過年戰鞋！好市多「招財1神物」突上架　一票會員喊買：打麻將會贏

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕！

獨家／AV女神有特殊性癖　男友交往後反悔怒分手…還嫌：讓我很丟臉

游刃有餘！王世堅職籃開球　特攻爭議判決吞敗裁判遭噓爆

正宮突襲現場！ 陳庭妮現身胡宇威冷汗直流

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

本鄉奏多被AV女優控10年前硬上　「偷吃害她染性病」黑歷史起底

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

生活熱門新聞

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

財經粉專揭1檔ETF「暴利配息9元」　股民等領40萬

真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應

阿妹「後台補飲料」　台下整齊回1字

雙北捷運、公車今開放手機掃碼！　設定方式看這裡

ALin那魯seven eleven爆紅　7-11神回應

繼「那魯one」後　A-Lin又有新哏

郭台銘、曾馨瑩一家五口曝光！

中南部比北部還冷！　鄭明典曝原因

煙火放一半！阿妹驚「縣長怎麼不見了」他補槍1句

還會更冷！　今年「首波寒流」可能下週到

合歡山「警察小姐姐」新造型強勢回歸！小編：充滿殺氣

更多熱門

相關新聞

夾菜給朋友可告侵害配偶權？律師解答

夾菜給朋友可告侵害配偶權？律師解答

前段時間，有女網友發文傾訴煩惱，說她發現媽媽外遇了，而她之所以會察覺不對勁，其中一個原因是媽媽和異性互相夾菜給對方。不過，夾菜這個舉動算是侵害配偶權嗎？雷丘律師認為，此舉其實已經超過普通朋友的界線了，所以如果提告，「是有機會成立的」。

家寧唸稿「被做成廢話哏圖」　網：無違和

家寧唸稿「被做成廢話哏圖」　網：無違和

網紅律師：感謝張誌家給「最熱血2001年」

網紅律師：感謝張誌家給「最熱血2001年」

亞錦賽門票秒殺　律師一招黑吃黑黃牛

亞錦賽門票秒殺　律師一招黑吃黑黃牛

東區大地主離婚！妻「爽拿18間豪宅」協議書曝

東區大地主離婚！妻「爽拿18間豪宅」協議書曝

關鍵字：

雷丘律師

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面