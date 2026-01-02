貓圖自介「我是台灣人」洗版　雷丘律師：引起反感

▲Threads掀起「曬貓」潮，台灣人用多語自介。（圖／翻攝臉書／雷丘律師就決定是你了）

記者葉國吏／綜合報導

最近，許多台灣人喜歡在社群平台Threads上，在外國網友的貼文底下留言、貼貓圖，甚至還配上國旗和各國語言的「我是台灣人」自我介紹。不過，這種做法引來了不少外國人的反感，甚至開始用類似手法反擊，話題在網路上掀起熱議。

台灣網友在Threads上參與國際討論時，常常用可愛的貓咪照片來吸引注意，照片上還會加上台灣國旗與「你好，我是台灣人」等多國語言翻譯。有些人還會直接在圖片上寫「召喚台灣人」，呼朋引伴來一起留言，讓這種貼圖風格變成一種流行。

不過，這股「貓圖熱潮」似乎並非所有人都買單。律師雷丘就在臉書粉專分享，這種台灣網友的留言方式，最近開始引起部分外國人的不滿。外國網友也用類似的貓圖加上國旗，甚至直接在圖片上寫上「Hello, nobody cares you're Taiwanese」（你好，沒人在乎你是台灣人），或者更直接的「shut up Taiwanese」（閉嘴，台灣人），明顯是針對台灣網友的回應。

雷丘律師表示，這股風潮最初只是幾張可愛的貼圖，後來卻因為留言越來越多，開始讓外國人感到困擾。這些「我是台灣人」的圖片不但用上了多國語言，還搭配各種國旗和貓咪照片，目的就是希望大家可以注意到台灣。

對於這種做法，台灣網友其實分成兩派。有人覺得貼圖自我介紹很有趣，但也有人在雷丘律師貼文底下留言，認為這樣到處刷存在感，讓人看了只覺得尷尬。有網友說：「其實在外國社群，沒人在意你是哪裡人，臉書本來就能翻譯。」