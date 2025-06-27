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疑買船被坑！男衝水產行開槍「仲介中3彈」　疑吸毒說不清動機

▲▼基隆一蔡姓男子疑因船隻買賣糾紛，持槍前往擔任仲介的男子連開3槍 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆一蔡姓男子疑因船隻買賣糾紛，持槍前往擔任仲介的男子連開3槍 。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、潘鳳威／基隆報導

新北市瑞芳區昨(26)日下午4時許驚傳槍擊案件！基隆蔡姓男子疑因不滿漁船買賣，被擔任仲介的林姓男子賺取差價，遂於昨日前往瑞芳一間水產行持槍朝林男開火，造成其身上3處中彈送醫，所幸無生命危險。警方立即逮捕蔡男並依殺人未遂等罪偵辦中，並追查槍枝來源。

▲男持槍闖水產行轟3槍傷1員工。（圖／記者郭世賢翻攝）

45歲從事水產買賣的蔡姓男子昨日開著賓士車，從基隆市區前往瑞芳深澳漁港附近一處水產行，持槍朝52歲林姓男員工連開3槍，導致林男左肩、左手臂及右大腿中彈，當場血流不止，所幸送醫時意識清楚，送醫後無生命危險。

警方獲報後迅速趕抵現場並制伏蔡男，查扣作案用手槍1把及子彈，另在其車內起獲1把手槍，與疑似K他命毒品的白色粉末。警方於現場初步詢問其作案動機，但蔡男疑似施用毒品，精神恍惚，說詞反覆，一會稱是財務糾紛，一會又說與水產批發有關，因此警方將其帶回派出所進行驗尿，並進一步詳細詢問。

警方調查後，蔡男表示因看中一艘漁船，便找林男當仲介。但蔡男付了訂金後，認為林男以低價高報，想從中賺取差價與斡旋費，憤而行兇。全案目前已依《槍砲彈藥刀械管制條例》及《殺人未遂罪》依法偵辦。也對其車內搜出的白色粉末進行送驗，並持續追查槍彈來源。

▲男持槍闖水產行轟3槍傷1員工。（圖／記者郭世賢翻攝）▲▼基隆一蔡姓男子疑因船隻買賣糾紛，持槍前往擔任仲介的男子連開3槍 。（圖／記者郭世賢翻攝）

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