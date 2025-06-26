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社會 社會焦點 保障人權

基隆看守所CPR+AED訓練　提升收容人緊急救護技能

▲基隆看守所舉CPR+AED訓練。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆看守所舉辦急救技能訓練，助收容人重塑自我價值。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為強化職員及收容人的緊急救護技能，提升自救及救人能力，法務部矯正署基隆看守所於今（26日）聯合旺英衛教基金會推出「2025年度心肺復甦術（CPR）暨自動體外心臟電擊去顫器（AED）訓練課程」。本次課程特別邀請旺英衛教基金會執行長黃詩鈞擔任講座，以理論講解結合實地操作的方式，幫助學員掌握心肺復甦術的正確步驟及AED的操作技巧。

訓練課程主要在協助收容人及在職職員取得合格急救人員證照，不僅提升監所的安全應變能力，也為收容人培養實用技能，助其人生增值。秘書林保楨表示，「監所不僅是矯正機構，更是收容人改過自新、重新出發的起點。我們希望透過專業技能的培養，讓每位收容人都能信心滿滿地回歸社會，開創新的未來。」

▲基隆看守所舉CPR+AED訓練。（圖／記者郭世賢翻攝）

課程內容涵蓋意識呼吸判斷、心肺復甦術、AED操作及止血帶使用等，旨在增強學員在緊急情況下的應變能力。專業講師提供實地教學及指導，原本16名收容人及8位職員參與，皆順利通過測驗並取得合格證照。

參與課程的收容人小柚（化名）表示，「我以前從沒想過自己能學會這麼專業的技能，能在緊急時刻幫助別人，讓我重新看到自己的價值。」

此次訓練活動強調「預防重於治療」的理念，受到參訓學員的廣泛肯定，顯著提升了對突發事件的應變能力。基隆看守所也將繼續秉持「教化與復歸」的宗旨，與社會各界積極合作，開設更多實用技能課程，助力收容人走出陰霾，強化其社會連結與正向發展的動能。

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