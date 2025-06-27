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中國製啤酒傾銷台灣！7/3起臨時課徵「反傾銷稅」綠委憂心：已嚴重衝擊本土生計

▲▼ 中國製啤酒,麒麟Bar BEER,百威,雪山啤酒,可樂娜,台灣釀酒商協會,WTO,反傾銷 。（圖／資料照）

▲民進黨立法委員鍾佳濱指出，今年三月公告對中國啤酒進行反傾銷調查後，中國啤酒便開始大量進口，「五月進口量甚至是去年同期的六成，業者應該自知有傾銷行為，預計會被課稅，才在此時囤貨。」（圖／資料照）

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生活中心／綜合報導

民進黨立法委員徐富癸、郭國文、賴惠員、鍾佳濱今（27）日共同召開「中國啤酒閃稅爆量闖關・近7成民意挺政府維護市場秩序」記者會，台灣釀酒商協會、臺灣菸酒工會全國聯合會、全國產業總工會均作為產業代表出席。中國啤酒大量低價傾銷台灣，五月進口量較去年同期爆增六成，有囤貨閃稅疑慮。財政部今（27）日宣布，將自今年七月三日起臨時課徵反傾銷稅作為應對，惟現下稅率僅依中國啤酒廠商回填問卷認定，最終稅率仍待財政部實地調查。

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台灣淪中國啤酒最大出口地　等同繳稅給中國買軍備
徐富癸委員指出，台灣已成為中國在全世界最大的啤酒出口國，今年第一季中國啤酒佔進口比已飆破7成，5年累計進口金額超過160億台幣。累計進口金額若換算為軍備資源，相當於千枚火箭彈或數萬架無人機。「若放任中國啤酒傾銷，等同變相支持中國打壓台灣本土釀造、增加中國政府稅收，甚至換來火箭飛彈對準自己。」

徐富癸也強調，臨時課徵反傾銷稅是一個好的開始，但也希望財政部持續加快反傾銷稅的調查和放大原產地標示的行動，避免中國啤酒持續用低價攻佔台灣勞工市場，用具體行動支持本土釀酒產業。

業者大量進口意圖囤貨閃稅　應適用回溯課徵
鍾佳濱委員表示，針對中國啤酒傾銷，經濟部已完成初步損害認定。近年來國產啤酒的市占率下降兩成、生產量減少一成五、產能利用率減少近三成。證實中國啤酒確實造成台灣啤酒產業嚴重損害。

鍾佳濱也強調，今年三月公告對中國啤酒進行反傾銷調查後，中國啤酒開始大量進口，五月進口量甚至是去年同期的六成，業者應該自知有傾銷行為，預計會被課稅，才在此時囤貨。若最後確認課徵反傾銷稅，那也應該針對大量進口行為進行回溯課徵，希望業者要提出申請，主管機關也要應對。

本土啤酒業生計受衝擊　反傾銷稅率認定應考量雙邊不公平因素
郭國文委員指出，中國啤酒不只影響到產業，更進一步影響到生計。郭國文以自己選區的善化啤酒廠為例，其員工人數10年前為451人，到去年僅剩283人，減少37%。郭國文強調，中國啤酒業者的各種行為擺明是在吃台灣政府的豆腐，中國啤酒對台灣的衝擊只會越來越嚴重，希望反傾銷稅的認定不只要快，稅率更要有嚇阻力。

針對臨時反傾銷稅的稅率，郭國文也質疑，對台啤市佔影響最大的麒麟BAR，臨時稅率僅13.13%。希望主管機關在認定最終稅率時，同步也應考量雙方貿易不對等及市場端的最終價差。現在台灣品牌無法出口到中國去，站在國與國的對等貿易關係來看，這是不公平的，加上現在存在4到5塊以上的價差，都考慮進去，再來確定反傾銷稅率的擬定。

近7成民眾挺政府維護市場秩序　僅2成民眾清楚中國製造
賴惠員委員指出，針對中國啤酒低價傾銷來台的狀況，近7成民眾支持政府介入維護啤酒市場公平競爭，多數民眾認為雙邊貿易應該對等公平、支持台製啤酒、不希望經濟上被中國單方面打壓。有超過6成民眾認為價格低廉是中國啤酒成長主因，與經濟部產業損害認定一致。

賴惠員提到，超過4成5的民眾認為啤酒產地會影響購買意願，卻僅有約2成民眾完全清楚市面上哪些啤酒是中國製造。最主要的原因就是這些啤酒包裝上都強調「美國知名品牌」甚至放上台灣元素，但原產地字體卻只有芝麻大，顯然是要使消費者誤信，賴惠員也強調，有超過8成4的民眾支持啤酒瓶罐標示應放大產地資訊，國庫署應該要有更積極的作為。

財政部：目前僅為臨時課稅　最終傾銷差率認定仍須經實地訪查
財政部關務署副署長趙台安表示，此次中國啤酒反傾銷案，財政部與經濟部初步認定，有傾銷情事，且對國內產業造成實質損害。為了防止我國產業調查期間繼續遭受損害，從114年7月3日起，對中國啤酒臨時課徵反傾銷稅，為期四個月。關務署也說明，臨時課徵的傾銷稅率，是依照目前廠商所填的問卷回覆資料作為核算傾銷差率的基礎。接下來為驗證問卷資料的正確性與真實性，會做實地查證核實，再設算最後的傾銷差率。

財政部國庫署也說明，針對酒標可能使消費者誤認原產地的問題，目前財政部已公告，要求業者必須改善包裝，若有非屬原產地的文字、圖形等，應於同一頁面以同等篇幅補充說明其原產地，未來將依法開罰。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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