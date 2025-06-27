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中國啤酒閃稅爆量闖關「財政部出手了」　綠委籲考量市場端價差

▲民進黨立委召開反中國啤酒爆量傾銷記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委召開反中國啤酒爆量傾銷記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

中國製啤酒大量傾銷台灣，十年內市佔率成長四倍，如今台灣人每喝三罐啤酒就有一罐來自中國，對本土啤酒產業釀成重大困境。藍綠立委都呼籲政府應盡速針對傾銷行為做出反制。綠委郭國文、鍾佳濱、徐富癸、賴惠員與台灣釀酒商協會、臺灣菸酒工會全國聯合會、全國產業總工會今（27日）召開《中國啤酒閃稅爆量闖關，近7成民意挺政府維護市場秩序》記者會呼籲，財政部應維護市場公平競爭秩序。財政部則宣布，將自今年7月3日起臨時課徵反傾銷稅作為應對，惟現下稅率僅依中國啤酒廠商回填問卷認定，最終稅率仍待財政部實地調查。

財政部對自中國產製進口啤酒進行反傾銷稅調查，財政部及經濟部初步認定有傾銷情事，且對國內產業造成實質損害。財政部今日公告，自今年7月3日起對中國大陸這2項產品臨時課徵反傾銷稅，為期4個月，百威雪津啤酒有限公司（關聯製造商）、百威雪津（漳州）啤酒有限公司（關聯製造商）、百威（武漢）啤酒有限公司（關聯製造商）、百威東南銷售有限公司（關聯出口商）臨時課徵稅率33.85%；麒麟啤酒（珠海）有限公司稅率13.13%，其他製造商或出口商稅率64.14%

郭國文、鍾佳濱、徐富癸、賴惠員與台灣釀酒商協會調查發現，自中國啤酒反傾銷稅案啟動調查以來,中國啤酒進口量大增，五月進口量較去年同期暴漲近六成，截至今年第一季止，中國啤酒進口佔比達71%、佔台灣整體市場36%，即將取代國產啤酒成為市場最大贏家。

《ETtoday民調雲》所做民調顯示，有45%的民眾表示啤酒產地會影響購買意願，但僅有21%能正確辨識如 Kirin Bar、百威、雪山與可樂娜等品牌實際產地為中國。另有高達84%支持在瓶罐上放大原產地資訊標示，也近7成民眾支持「政府介入，以維持啤酒市場公平競爭」。

▲民進黨立委出席反中國啤酒爆量傾銷記者會。（圖／記者林敬旻攝）

徐富癸指出，台灣已成為中國在全世界最大的啤酒出口國。中國啤酒透過不當補貼與低價傾銷，5 年累計進口金額超過 160 億台幣。據財政部統計，今年第一季中國啤酒佔進口比已飆破7成，整體市占率自2015起成長4倍至36%。徐富癸強調，累計進口金額若換算為軍備資源，相當於千枚火箭彈或數萬架無人機。「若放任中國啤酒傾銷，等同變相支持中國打壓台灣本土釀造、增加中國政府稅收，甚至換來火箭飛彈對準自己。」

相較亞太地區國家如南韓進口占比僅約兩成、澳洲約一成，其餘多數國家不到5%，台灣啤酒市場進口佔比卻過半，顯示主管機關對本土產業支持嚴重不足。徐富癸呼籲，政府應正視產業危機，防止台啤與中製啤酒面臨「死亡交叉」的局面。

▲民進黨立委鍾佳濱出席反中國啤酒爆量傾銷記者會。（圖／記者林敬旻攝）

鍾佳濱強調，國產啤酒市占率下降兩成、產能掉了快三成，卻多了兩倍庫存量，調查證實中國啤酒平均進口價格顯著低於其他國家，並以促銷、打折、搭贈等低價手段競爭，造成台灣啤酒產業嚴重損害。中國一直用低價傾銷的方式搶佔市場，這不只對台灣的啤酒產業不公平，也對所有來自其他國家公平競爭的啤酒不公平。

鍾佳濱也強調，今年三月公告對中國啤酒進行反傾銷調查後，中國啤酒開始大量進口，五月進口量甚至是去年同期的六成，業者應該自知有傾銷行為，預計會被課稅，才在此時囤貨。若最後確認課徵反傾銷稅，那也應該針對大量進口行為進行回溯課徵，希望業者要提出申請，主管機關也要應對。

▲民進黨立委郭國文出席反中國啤酒爆量傾銷記者會。（圖／記者林敬旻攝）

郭國文強調，中國啤酒不只影響到產業，更進一步影響到生計，由於中國啤酒不斷侵蝕台灣市場，隨著台啤市占率不斷下滑，更導致台啤酒廠的員工數跟著下滑。郭國文以自己選區的善化啤酒廠為例，其員工人數10年前為451人，到去年僅剩283人，減少37%，中國啤酒對台灣的衝擊只會越來越嚴重，希望反傾銷稅的認定不只要快，稅率更要有嚇阻力，才能保障台灣啤酒發展。

針對臨時反傾銷稅的稅率，郭國文也質疑，對台啤市佔影響最大的麒麟 BAR ，臨時稅率僅 13.13%。希望主管機關在認定最終稅率時，同步也應考量雙方貿易不對等及市場端的最終價差。現在台灣品牌無法出口到中國去，站在國與國的對等貿易關係來看，這是不公平的，加上現在存在4到5塊以上的價差，都考慮進去，再來確定反傾銷稅率的擬定。

賴惠員補充，所以中國啤酒都掛著台標在賣，所有產地標示都很小，消費者都看不清楚，普遍從廣東珠海跟福建莆田，但這芝麻大的產地標示就是誤導消費者，民調顯示，八成以上消費者支持放大標示，這部分也要想辦法解決，否則讓消費者吃很大虧，中國啤酒每公升價差約12元，每罐比其他啤酒低4元、一箱差快1百元，大規模傾銷讓國產啤酒營業亮紅燈，大家愛喝啤酒，但這種包裝方式太容易讓消費者混淆，財政部要加快腳步防堵傾銷，要有更具體方式，讓台灣啤酒能守住。

台灣釀酒商協會理事長曾煥昌表示，協會自從二月底申請反傾銷案，感謝部會積極受理，台啤競爭對手是麒麟跟雪山，市占率非常高，也希望稅率部分可以再加強。

▲關務署副署長趙台安出席反中國啤酒爆量傾銷記者會。（圖／記者林敬旻攝）

財政部關務署副署長趙台安表示，中國啤酒傾銷確實對國內產業造成實質損害，為了防止調查期間繼續受害，從114年7月3日開始，課徵四個月反傾銷稅。

關務署副組長吳淑華補充，3月11日開始調查後就有相關廠商申請配合調查，關務署處理相關資料，目前臨時課徵傾銷稅率是依據目前廠商回應資料處理，這是初步認定，未來還會到廠商實地場所，包含銷售總額、財務報表跟生產流程等，之後會再根據調查結果設算最後的傾銷差率。

對於中國啤酒廠商透過商標誤導，財政部國庫署副署長馬小惠回應，若刻意模糊商標讓消費者誤導，可以依法開罰，如果有標不屬於原產地的地名、且大於原產地大小，這符合使用誤信解釋，這涉及廠商包裝轉換，限期到明年一月一日，還是要給廠商一個調適期。

▲民進黨立委出席反中國啤酒爆量傾銷記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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