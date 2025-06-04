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每3罐啤酒就有1罐來自中國？近7成民眾支持政府介入維持市場公平

▲▼啤酒,釀酒,中國製啤酒,民調雲,產地,台灣啤酒,海尼根。（圖／ETtoday民調雲提供）

▲本次調查顯示，高達84.3%的民眾支持「放大啤酒瓶罐的產地標示」。（圖／ETtoday民調雲提供，下同）

消費中心／綜合報導

夏日炎炎，不管是下班小酌放鬆、三五好友聚會歡聚，啤酒早已成為國人生活中的日常飲品。不過，每次到了超商、超市想囤幾手冰涼的啤酒，台灣人有固定的品牌愛好，還是看價格挑了就走？《ETtoday民調雲》針對全台1,523位18歲以上、有購買啤酒習慣的民眾進行「台灣啤酒市場認知大調查」，結果揭露不少意想不到的現象，也反映出台灣啤酒市場面對的產業挑戰與消費者關注的焦點。

台啤、海尼根奪前二　消費者首重口味與品牌熟悉度
調查結果顯示，在眾多啤酒品牌中，以「台灣啤酒」深受民眾喜愛，高達65.3%的受訪者表示經常購買，其次為「海尼根」43.5%。選擇這些品牌啤酒的原因，最主要的因素是「口味」（72.6%），占了七成以上，凸顯消費者更青睞傳統品牌與國產啤酒的口味。其次為「品牌喜好」（46.6%）、「通路方便性」（40.4%）與「價格」（37.0%），也有不少人會受到「促銷優惠」如買一送一或折扣吸引（33.0%），顯示購買方便度與價格也是影響購買的重要因素。

▲▼啤酒,釀酒,中國製啤酒,民調雲,產地,台灣啤酒,海尼根。（圖／ETtoday民調雲提供）

啤酒「產地」影響購買意願　然而近半民眾其實不清楚
進一步針對「啤酒產地是否影響購買意願」進行調查，結果有近半的受訪民眾表示「會在意」甚至影響購買意願（45.2%），但也有32.6%認為「不會影響」，還有22.2%「不確定／沒有特別注意」。儘管產地似乎是考量因素之一，但調查同時也顯示，大多數民眾其實對啤酒的產地其實並不清楚。

過程中，民調也針對幾個「產地來自中國」的常見品牌進行調查，結果有超過47.5%的受訪者表示「部分知道、部分不知道」，31.5%則是「不知道，第一次聽說」，完全清楚知曉的僅有21.1%。代表即使飲用多年，消費者對啤酒產地資訊仍處於模糊地帶，顯示標示方式仍有加強空間。

甚至進一步調查「是否知道每3罐啤酒中，就有1罐來自中國福建並貢獻當地稅收」，高達81.5%表示「不知道」，僅有不到兩成曾聽過此一事實。

▲▼啤酒,釀酒,中國製啤酒,民調雲,產地,台灣啤酒,海尼根。（圖／ETtoday民調雲提供）

八成民眾支持「放大產地標示」　認為消費者有知的權利
面對資訊不對等，多數民眾希望產地名能「標示得更清楚」。本次調查顯示，高達84.3%的民眾支持「放大啤酒瓶罐的產地標示」，理由除了「消費者有知的權利」（82.7%）外，也包括「有助於辨別本地與進口產品」（60.0%）、「避免誤導或誤買」（51.1%）及「對不明產地感到不安」（39.4%）。

至於不支持的少數民眾，主要認為「產地不影響購買意願」（64.2%）或認為「目前標示已足夠清楚」（60.9%），另有些人擔心過度標示可能引起排外情緒或影響兩岸關係，但佔比分別為30.2%與7.8%，相對不高。

▲▼啤酒,釀酒,中國製啤酒,民調雲,產地,台灣啤酒,海尼根。（圖／ETtoday民調雲提供）

中國啤酒銷量攀升　原因竟與價格、促銷有關
雖然不少人關注產地議題，但中國啤酒在台銷售卻節節上升。原因為何？根據民調顯示，61.9%的受訪者認為是「價格低廉」所致，其次則是「通路鋪貨廣／取得方便」（47.0%）、「買一送一或促銷優惠多」（43.1%）與「行銷包裝策略」（32.6%），的確也反映出中國製啤酒以低價促銷策略成功搶佔市場。

▲▼啤酒,釀酒,中國製啤酒,民調雲,產地,台灣啤酒,海尼根。（圖／ETtoday民調雲提供）

然而，當問到是否知道「中國政府補貼啤酒企業，傾銷台灣市場」時，也有高達81.0%的受訪者表示「不知道」，僅19.0%知情。如此資訊落差，再度反映出消費者面對啤酒市場快速變動時，往往難以掌握全貌。

▲▼啤酒,釀酒,中國製啤酒,民調雲,產地,台灣啤酒,海尼根。（圖／ETtoday民調雲提供）

六成六支持政府介入　維持市場公平競爭
當市場面臨外來低價產品大量湧入、國產啤酒競爭壓力上升之際，政府是否應出面協助？調查顯示，有66.2%的民眾支持「政府介入，以維持啤酒市場公平競爭」，其中支持者多數認為「雙邊貿易應該對等公平」（68.5%）、「支持台灣製啤酒」（66.7%）、「不希望經濟上被中國單方面打壓」（54.9%）以及「政府應保障本土產業發展機會」（54.7%）。

29.9%的反對者則認為市場應自由競爭、政府不該干預（88.1%），或擔心干預可能帶來價格上漲（42.2%）。兩派意見雖各有立場，但整體而言，支持聲浪明顯高出反對方，顯示社會對市場秩序與產業公平的重視度逐漸提高。

▲▼啤酒,釀酒,中國製啤酒,民調雲,產地,台灣啤酒,海尼根。（圖／ETtoday民調雲提供）

中國「技術性」禁止台啤酒進口　近八成民眾不知貿易不對等
其實「支持政府介入」的聲音其來有自，調查發現台灣消費者對「兩岸啤酒貿易的實際不對等」了解甚少。數據顯示，有近八成（79.2%）民眾不知道自2022年起，中國便以「註冊訊息不完整」等理由，禁止台灣啤酒、臺虎等台灣品牌進口中國，導致雙邊啤酒貿易出現高達1,200倍的逆差。僅有約兩成（20.8%）民眾知道此一現象。

▲▼啤酒,釀酒,中國製啤酒,民調雲,產地,台灣啤酒,海尼根。（圖／ETtoday民調雲提供）

啤酒選擇不只是口味　「產地透明」成新消費趨勢
綜觀此次調查可發現，許多消費者對啤酒的產地、中國啤酒進入台灣市場的狀況不甚了解。但消費者並非不在意產地，這點從許多消費者希望「產地標示清楚」可以看出來，特別是在中國製啤酒以大量補貼、來勢洶洶進入台灣市場的情況下。除了確保資訊透明，有公平的競爭環境也是民眾所重視的。啤酒不只是日常消費品，更涉及到品牌認同、國產支持、產地透明與市場公平等多重議題。

本次調查期間為2025年5月12日至22日，透過網路問卷形式回收有效樣本1,523份。受訪者以男性（53.8%）、年齡40至49歲（35.8%）居多，地區以新北市、台北市為主要分布，整體涵蓋北中南與東部離島地區。教育程度多集中於專科／大學（69.3%），主要職業為製造業與服務業，平均月收入約6.3萬元。整體樣本結構具代表性，能初步反映當前啤酒市場主要消費族群的認知與態度。

這場看似「微醺」的選擇，其實也攸關台灣產業未來與消費者權益。未來或許我們該問的不只是「今晚喝什麼」，而是「我們喝的，來自哪裡」？

備註：
經濟部針對台灣本土啤酒發起的反傾銷案件，日前已經完成初步損害調查，調查認定中國啤酒確實對台灣產能利用率、市占率、獲利能力等面向構成損害。是否構成傾銷及課徵臨時反傾銷稅，則有賴後續財政部認定。

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