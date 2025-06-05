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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中國啤酒低價入侵台灣市場　朝野立委籲政府加速完成反傾銷調查

▲▼民進黨立院黨團召開 不信公義喚不回 不容憲法盡成灰 記者會 吳思瑤 鍾佳濱。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委鍾佳濱。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

中國製啤酒大量傾銷台灣，十年內市佔率成長四倍，如今台灣人每喝三罐啤酒就有一罐來自中國，對本土啤酒產業釀成重大困境，《ETtoday民調雲》所做民調也顯示，多數民眾贊同應正確揭露啤酒品牌相關標示及產地。綠委鍾佳濱受訪時表示，政府不能再慢半拍，財政部必須儘速完成傾銷調查，該課臨時反傾銷稅就要果斷處理。藍委黃健豪也認為，中國大陸產能過剩、大量傾銷到他國市場不是新聞，政府應該加快、加強防禦機制，維護市場公平性。

ETtoday民調顯示，有45%的民眾表示啤酒產地會影響購買意願，但僅有21%能正確辨識如 Kirin Bar、百威、雪山與可樂娜等品牌實際產地為中國。另有高達84%支持在瓶罐上放大原產地資訊標示。

對該民調數據，鍾佳濱表示，中國啤酒假冒在地品牌，影響的不只是產業，更傷害了消費者的知情權。他去年即點出部分品牌透過包裝誤導民眾，讓人以為是台灣或其他國家製造，實際卻是中國產品。民調顯示，84%民眾支持放大產地標示，這是一個很明確的訊號。主管機關應儘速檢討標示位置、字體大小與辨識度，讓消費者一眼看清來源。這不只是產業政策，更是保障公平交易秩序的重要一環。

▼國民黨立委黃健豪。（資料照／記者李毓康攝）

▲▼立委黃健豪。（圖／記者李毓康攝）

黃健豪也認為，目前啤酒瓶罐上的原產地資訊標示制度有很大的改進空間。中國大陸製的啤酒，過去有刻意利用各種行銷手法混淆自己原產地資訊、誤導消費者的紀錄，這點跟只有21％民眾能正確辨識出中國大陸製的啤酒有關。財政部應積極檢討現有啤酒瓶罐標示制度，並加大原產地資訊的標示，讓民眾能夠清楚知道自己購買的是什麼國家生產的啤酒。

另外，民調也顯示，有六成民眾認為中國啤酒在台市占率快速提升與低價策略有關，另有逾四成認為通路鋪貨廣與促銷折扣等因素亦具影響力。鍾佳濱認為，中國啤酒大量低價輸入，導致本地廠商面臨產能下降、利潤流失等實質衝擊。

鍾佳濱指出，他在財政委員會就一再強調，政府不能再慢半拍。現在經濟部已初步認定產業損害，接下來財政部必須儘速完成傾銷調查，該課臨時反傾銷稅就要果斷處理。這不只是啤酒問題，而是整體貿易秩序。只要開放市場，就要有能力維護公平競爭，不能讓不當競爭行為擴大。是對台灣產業最基本的保護。

黃健豪也持相同論點，他強調，現今經濟部已經做出了初步產業有受到損害的認定，顯示本土產業實際受損情況是很危急的，財政部依照法令及程序做出中國大陸製啤酒有無傾銷的認定，若有必要採取相關措施，包括課徵臨時反傾銷稅等方式，就應該果斷進行，政府要做國內產業的後盾，維護開放市場的公平。

另外，在面對低價進口啤酒衝擊的同時，也有業者反映，台灣釀酒所依賴的麥芽、啤酒花等原物料關稅偏高，長期增加成本負擔。

鍾佳濱坦言，台灣啤酒業者在面對不公平競爭壓力時，還得承擔麥芽、啤酒花等原物料的高額關稅。這些原料多數無國產替代品，也不是農業保護重點，確實該重新評估，減輕原料稅負，有助於業者降低生產成本、強化品牌投資與外銷佈局。他支持政府檢討不合理稅制，讓制度鬆綁、產業喘息，反傾銷是防禦，但原物料關稅改革是強化體質，如此雙軌並進，才能讓台灣啤酒產業走得穩、撐得久，甚至有機會走向國際。

黃健豪更直言，反傾銷調查相當費時，應對中國大陸製啤酒低價傾銷的衝擊，政府短期要有協助政策。財政部也應考慮調降或是免除國內業者釀酒會用到的原物料關稅，增加國內業者的競爭力。例如釀造啤酒會用到的麥芽跟啤酒花，因為台灣基於氣候環境等因素並沒有生產，國內釀酒業者都是從國外進口。然而台灣對啤酒花或麥芽的進口關稅過高，其實對台灣本土啤酒品牌的國際競爭是不利的。

中美貿易戰後，中國多個產業出現產能過剩，並以低價大量外銷至他國市場。鍾佳濱示警，中國以補貼加擴張產能的方式，在全球大量傾銷，已對各國產業造成壓力。台灣作為開放經濟體，當然不能置身事外。啤酒只是冰山一角，政府在這次個案中要展現制度執行力，從反傾銷調查到必要時課徵臨時反傾銷稅，都必須有準確且果斷的調查及執行力。

對於中國產能過剩對台灣的影響，黃健豪也表示，中國大陸產能過剩、大量傾銷到他國市場不是新聞，像歐盟針對中國電動車課徵反補貼稅，或是我國針對中國特定鋼品課徵反傾銷稅等，都是各國正在努力防範中國過剩產能傾銷的實例。在中國大陸重出口導向、大量補貼重點產業模式未改下，可預見未來世界各國仍需持續面對中國廉價進口品的傾銷倒貨。政府應該加快、加強防禦機制，維護市場公平性。

經濟部針對台灣本土啤酒發起的反傾銷案件，日前已經完成初步損害調查，調查認定中國啤酒確實對台灣產能利用率、市占率、獲利能力等面向構成損害。是否構成傾銷及課徵臨時反傾銷稅，則有賴後續財政部認定。

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