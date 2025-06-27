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【廣編】「全家」獨賣！金豐盛×SAKImoto嵜本掀夏日味覺新革命

▲▼金豐盛,SAKImoto 嵜本,柚子胡椒嫩雞胸,辛柚子胡椒雞Q丸,全家,夏天。（圖／業者提供）

▲金豐盛與SAKImoto嵜本合作推出「辛柚子胡椒嫩雞胸」與「辛柚子胡椒雞Q丸」，已於全家便利商店強勢回歸、限量開賣。

圖、文／金豐盛食品股份有限公司提供

去年熱銷的「柚子胡椒嫩雞胸」再度回歸！台灣本土人氣雞肉品牌「金豐盛」與日本生吐司名店「SAKImoto 嵜本」強強聯手，於全家便利商店推出限量新品「辛柚子胡椒嫩雞胸」及「辛柚子胡椒雞Q丸」，已正式上市，再掀搶購熱潮！

金豐盛與嵜本的首次合作推出的柚子胡椒嫩雞胸，去年在全家便利商店限量開售後，迅速售罄，成為季節限定雞肉商品中的搶手貨。不少網友紛紛敲碗呼籲：「快再販售！」這股聲浪終於在今年夏天實現，兩大品牌攜手再推新品，延續柚子胡椒的清爽微辣風味。

這次的「辛柚子胡椒」選用日本九州地區的傳統調味料，結合青柚子果皮、辣椒與鹽巴發酵製成，帶有清香與辛辣的層次感，深受日本料理愛好者喜愛。金豐盛將這款經典風味融入雞胸肉與雞Q丸，打造出夏季最佳解膩選擇，冷吃也涮嘴，清爽開胃的特性讓人一口接一口。

新品自即日起於全台全家便利商店限量開賣，售完為止。此外，金豐盛與嵜本還推出期間限定優惠活動：

即日起-7/22：購買金豐盛嫩雞胸一件＋雞Q丸一件享9折優惠。
即日起-7/8：購買指定嵜本聯名商品可於全家APP集章，累積點數可兌換折價券、買一送一優惠及限量周邊商品。

今年夏天，金豐盛×嵜本的辛柚子胡椒系列勢必成為美食愛好者的必吃清單！想嘗鮮的朋友可得抓緊機會，因為這次聯名商品數量有限，售完不再補貨！

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