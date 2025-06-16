　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

這個夏天就放任自己妝花了、衣服亂穿！爆紅「英國狼狽女子風」證明：不需要完美也能超迷人

▲▼夏天,英國,女子,風格,狼狽,精緻,BJ單身日記。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲今夏最潮不是精緻系，而是「英國狼狽女子風」：穿什麼不重要，活得自在最時尚。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

台灣的夏天熱到炸，妝一畫好就開始融、衣服也濕黏到不行，要全妝登場真的太難了，每天出門都狼狽得不像話。那既然這樣，不如乾脆擁抱這份「亂」吧！忘了那些精緻指彩、完美波波頭、低調高級的亞麻穿搭，也先放下夢幻度假行程、修圖後的IG美照與沙灘上的悠閒美景，這個夏天，最時髦的不是優雅，而是放飛自我的「英國狼狽女子風」（Frazzled English Woman Summer）。

這個詞最初由《RUSSH Magazine》提出，近期在TikTok爆紅，核心精神是徹底放鬆、做回最真實的自己。所謂的「英國狼狽女子」（Frazzled English Woman），不是出門前會花時間吹頭髮、搭配穿搭的人；她更忙著過著充滿混亂卻精彩有趣的生活，就像《BJ單身日記》裡的芮妮齊薇格那樣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

TikTok創作者@caitlinann_在一支爆紅影片中說到：「『英國狼狽女子』不只是穿搭風格，更是一種生活態度。」雖然它有特定的外型，但本質是精神狀態。這樣的女子不講究準備，只會隨手抓件衣服就出門。她可能穿著沒洗的牛仔褲、沾到粉底的上衣，再配上放在門口最順手的一雙鞋，然後若無其事地撞見前任。這類女子總是行程滿檔、步調超快，所以打扮才會亂中有序、隨性中見個性。有網友留言說：「根本是BJ單身日記本尊！」另一人則回應：「我立刻想到《愛是您，愛是我》裡的綺拉奈特莉。」還有人說：「我永遠是英國狼狽女子，只是不住在倫敦而已。」

如何度過「英國狼狽女子式的夏天」？

妳也心動，想在今夏當個「英國狼狽女子」嗎？國外網站《Bustle》教妳怎麼做。首先，最棒的部分是，完全不用買新衣服，越是挖出衣櫃裡的舊戰袍越有味道；比如兩年前的大澎裙、高中時代的紅墨鏡，還有總覺得戴出去會尷尬的遮陽帽，這些現在通通可以上場。

隨便穿一穿，把今天可能會用到的東西一股腦塞進大包包裡，千萬別整理，亂糟糟才對味。這股風潮的精神就在於，你不用再精心打造生活，也不必執著穿搭美感，解放感反而來得更真實更快樂。再來是，放下對「完美妝髮」的執念吧！創作者@annacoletteuk建議讓頭髮自然風乾、保留原始捲度，如果被風吹亂還更加分。口紅脫妝？沒關係，因為你太忙著享受人生，哪有空在意這些。至於香水，抹一點帶香的防曬或玫瑰花水就夠用了。

狼狽女子的日常＝比誰都活得精彩

@annacoletteuk也在另一支TikTok影片裡提到，這種人生態度會帶你走向更多有趣的事，不再需要精心計畫一場盛大聚會，而是改喝著便宜紅酒、在公園裡辦個野餐、自在地游泳、瘋狂看書。你不是關在家滑手機，而是走出門，去生活、去冒險、去看看會發生什麼。如果是一名浪漫喜劇愛好者，這樣的夏天也絕對少不了幾段足以說嘴的羅曼蒂克情節，那可能是一場突如其來的約會，或者一段不顧一切的夏日戀情。「英國狼狽女子」不會守住自己的心，而是用力地投入、盡情去愛。

秋天也能延續這股「狼狽」的浪漫

這股風潮更迷人的地方在於，它還能一路延伸到秋天，畢竟狼狽女子的穿搭特色就是「層層堆疊」，什麼風衣、絲襪、襪子、奇妙的毛帽通通可以派上用場。只要套上復古外套、自織歪歪的圍巾，加上一雙大靴子，你就能在秋天的街頭奔跑、喝咖啡，然後一不小心墜入愛河。就如同這波風格所展現的那樣，人生，不一定要完美，亂一點、真實一點，才好玩。這個夏天，就用「英國狼狽女子風」來定義你的自由靈魂吧！
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
456 1 4942 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
明天各地水氣增加　午後豪雨狂炸！降雨趨勢一次看
電光國小僅1人畢業　縣長、鎮長、議長獎全包
雪隧超誇張一幕！　母女下車開打
Labubu爆紅前沒當過上班族！　創辦人王寧：無用才是真正的
新北驚見全裸男！手拿雨傘閒逛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女友害羞「床戰1聲音」 害他性慾大減！全場噴：快放人家走

鄭光遠上任首日發給台鐵員工公開信　將強化橫向聯繫、員工福利

快儲水！桃園龜山區6/17停水20小時起跳　逾8萬戶受影響

這個夏天就放任自己妝花了、衣服亂穿！爆紅「英國狼狽女子風」證明：不需要完美也能超迷人

快訊／下班注意！9縣市大雨特報　雨區擴大

明天各地水氣增加　午後豪雨狂炸北台灣

黑熊學院推1380元防災盒！醫一算「單買約450元」：賣給愛台灣的人

九份地底藏黃金龍！紅燈籠祭五大祈福區＋互動裝置超夢幻必拍

台東關山鎮電光國小僅1人畢業　縣長、鎮長、議長獎全包

快訊／防冰雹、強陣風！大雷雨轟2縣市　國家警報響了

【再小都要擠！】沒有貓咪可以抵抗的紙箱的誘惑XD

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜

館長搭大陸高鐵狂讚舒適　下秒突被請離尷尬讓座！

【超甜清唱】李珠珢被cue《愛情修煉手冊》！輕咳開嗓有夠萌

【以柔克剛】街頭行車糾紛神展開！男嗲音一出...對方秒認錯

【沒有特權】館長搭大陸高鐵狂讚舒適！下秒突被請離尷尬讓座

【剛違規就GG】台南休旅車駕駛不禮讓行人！巡邏警秒追上攔停開罰

【又被問是哪國人】館長秒尬笑！回車上暴怒全說了

【橘貓大爺上身】直接躺車頂霸位！店員笑著整隻打包

【心臟已暴擊】李珠珢朴星垠跳應援全場暴動

女友害羞「床戰1聲音」 害他性慾大減！全場噴：快放人家走

鄭光遠上任首日發給台鐵員工公開信　將強化橫向聯繫、員工福利

快儲水！桃園龜山區6/17停水20小時起跳　逾8萬戶受影響

這個夏天就放任自己妝花了、衣服亂穿！爆紅「英國狼狽女子風」證明：不需要完美也能超迷人

快訊／下班注意！9縣市大雨特報　雨區擴大

明天各地水氣增加　午後豪雨狂炸北台灣

黑熊學院推1380元防災盒！醫一算「單買約450元」：賣給愛台灣的人

九份地底藏黃金龍！紅燈籠祭五大祈福區＋互動裝置超夢幻必拍

台東關山鎮電光國小僅1人畢業　縣長、鎮長、議長獎全包

快訊／防冰雹、強陣風！大雷雨轟2縣市　國家警報響了

首爾賽場揚名國際　嘉藥西廚隊勇奪三銀四銅再創高峰

李多慧「飛機上熱舞」緊身短T解放低胸！　網暈太會扭：以為亂流

個資法修正陳亭妃提案全過　籲「非公務機關」應正面表列納管

女友害羞「床戰1聲音」 害他性慾大減！全場噴：快放人家走

安格斯12星座一周運勢6／16-6／22　金牛發揮溫柔力、處女追求完美壓力越大

鄭光遠上任首日發給台鐵員工公開信　將強化橫向聯繫、員工福利

孫可芳吃減肥藥昏倒送醫！　劉冠廷放閃「陪她去皮拉提斯」曝原因

女友不想愛愛　台南男深夜硬上...結局慘烈

研發中藥代替抗生素　桃園洺鈞畜產奪綠色願景獎

快儲水！桃園龜山區6/17停水20小時起跳　逾8萬戶受影響

【慶典大變調】川普閱兵「全美爆示威潮」　民主黨州議員中槍亡嫌犯在逃中

生活熱門新聞

快訊／8級強風來了　明變天「下最大」地區曝

快訊／今變天「雨最大」地區曝　8級強風來了

賣家「出貨1通知」　大票人爆反感：取貨秒退

快訊／大雷雨來了！　2縣市大雨特報

這周雷雨連7天開轟！專家曝颱風可能生成時間

飛日本被攔下！網曝「導遊特別1交代」省很多麻煩

彰化「童萌卡」今發放！1-3歲幼兒爽領1萬點可購物

男生睡的枕頭、床單一直發黃？醫曝3成因

館長身邊「記者小姐姐」爆紅！曾登上PTT表特版

36歲F級人妻拍AV　「完美程度」讓達人不開心

快訊／6縣市大雨特報　下到明天凌晨

威力彩今衝12.6億！農曆生日「這7天」的人有富貴命

威力彩今晚飆12.6億　4生肖財運旺

路易莎招牌「黑臉、白臉」差在哪？業者曝1關鍵

更多熱門

相關新聞

高雄女騎士沒戴安全帽遭攔查　竟飆三字經還咬警

高雄女騎士沒戴安全帽遭攔查　竟飆三字經還咬警

一名43歲的陳姓女子於昨（15）日下午因騎機車未戴安全帽，行經左營區左營大路與實踐路口被巡邏員警發現，遭員警攔下盤查。當警方依法開單告發時，陳女突然情緒激動，不僅拒簽罰單、咆哮，甚至還踹警咬警，當場被依妨害公務罪嫌逮捕移送。

英國增派「颱風戰機」赴中東　籲衝突降溫

英國增派「颱風戰機」赴中東　籲衝突降溫

「熱+臭氧」害心肌梗塞！醫：開冷氣保命

「熱+臭氧」害心肌梗塞！醫：開冷氣保命

青梅竹馬！交往7年才發現「幼兒園坐旁邊」

青梅竹馬！交往7年才發現「幼兒園坐旁邊」

吃屎能救命！英團隊研發糞便藥丸消滅超級細菌

吃屎能救命！英團隊研發糞便藥丸消滅超級細菌

關鍵字：

夏天英國女子風格狼狽精緻BJ單身日記

讀者迴響

熱門新聞

即／台中黑戶爸找到了！曝沒報戶口原因

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

北市男童緊黏小二學妹逛校園　老師起疑竟問出性侵內幕

快訊／8級強風來了　明變天「下最大」地區曝

29歲人妻護理師轉戰AV界

快訊／今變天「雨最大」地區曝　8級強風來了

館長下機遭嗆丟東西！火大宣布下一步

陳水扁PO側臥憔悴病床照　連續血便胃鏡切除8顆瘜肉

賣家「出貨1通知」　大票人爆反感：取貨秒退

快訊／林依晨二寶生了！　

即／板橋賓士車禍！騎士骨折送醫　重機斷2截畫面曝

神鬼女騙子不只詐臺雅老董　連黑幫大哥也騙

拖吊車出勤救援　反吃破萬罰單

獨／運將養貓「碎頭戳腹奪6命」遭判3年半

台中黑戶青年身世坎坷　母親不告而別

更多

最夯影音

更多

【再小都要擠！】沒有貓咪可以抵抗的紙箱的誘惑XD

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜

館長搭大陸高鐵狂讚舒適　下秒突被請離尷尬讓座！

【超甜清唱】李珠珢被cue《愛情修煉手冊》！輕咳開嗓有夠萌

【以柔克剛】街頭行車糾紛神展開！男嗲音一出...對方秒認錯

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面