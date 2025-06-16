這個夏天就放任自己妝花了、衣服亂穿！爆紅「英國狼狽女子風」證明：不需要完美也能超迷人

▲今夏最潮不是精緻系，而是「英國狼狽女子風」：穿什麼不重要，活得自在最時尚。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

台灣的夏天熱到炸，妝一畫好就開始融、衣服也濕黏到不行，要全妝登場真的太難了，每天出門都狼狽得不像話。那既然這樣，不如乾脆擁抱這份「亂」吧！忘了那些精緻指彩、完美波波頭、低調高級的亞麻穿搭，也先放下夢幻度假行程、修圖後的IG美照與沙灘上的悠閒美景，這個夏天，最時髦的不是優雅，而是放飛自我的「英國狼狽女子風」（Frazzled English Woman Summer）。

這個詞最初由《RUSSH Magazine》提出，近期在TikTok爆紅，核心精神是徹底放鬆、做回最真實的自己。所謂的「英國狼狽女子」（Frazzled English Woman），不是出門前會花時間吹頭髮、搭配穿搭的人；她更忙著過著充滿混亂卻精彩有趣的生活，就像《BJ單身日記》裡的芮妮齊薇格那樣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

TikTok創作者@caitlinann_在一支爆紅影片中說到：「『英國狼狽女子』不只是穿搭風格，更是一種生活態度。」雖然它有特定的外型，但本質是精神狀態。這樣的女子不講究準備，只會隨手抓件衣服就出門。她可能穿著沒洗的牛仔褲、沾到粉底的上衣，再配上放在門口最順手的一雙鞋，然後若無其事地撞見前任。這類女子總是行程滿檔、步調超快，所以打扮才會亂中有序、隨性中見個性。有網友留言說：「根本是BJ單身日記本尊！」另一人則回應：「我立刻想到《愛是您，愛是我》裡的綺拉奈特莉。」還有人說：「我永遠是英國狼狽女子，只是不住在倫敦而已。」

如何度過「英國狼狽女子式的夏天」？

妳也心動，想在今夏當個「英國狼狽女子」嗎？國外網站《Bustle》教妳怎麼做。首先，最棒的部分是，完全不用買新衣服，越是挖出衣櫃裡的舊戰袍越有味道；比如兩年前的大澎裙、高中時代的紅墨鏡，還有總覺得戴出去會尷尬的遮陽帽，這些現在通通可以上場。

隨便穿一穿，把今天可能會用到的東西一股腦塞進大包包裡，千萬別整理，亂糟糟才對味。這股風潮的精神就在於，你不用再精心打造生活，也不必執著穿搭美感，解放感反而來得更真實更快樂。再來是，放下對「完美妝髮」的執念吧！創作者@annacoletteuk建議讓頭髮自然風乾、保留原始捲度，如果被風吹亂還更加分。口紅脫妝？沒關係，因為你太忙著享受人生，哪有空在意這些。至於香水，抹一點帶香的防曬或玫瑰花水就夠用了。

狼狽女子的日常＝比誰都活得精彩

@annacoletteuk也在另一支TikTok影片裡提到，這種人生態度會帶你走向更多有趣的事，不再需要精心計畫一場盛大聚會，而是改喝著便宜紅酒、在公園裡辦個野餐、自在地游泳、瘋狂看書。你不是關在家滑手機，而是走出門，去生活、去冒險、去看看會發生什麼。如果是一名浪漫喜劇愛好者，這樣的夏天也絕對少不了幾段足以說嘴的羅曼蒂克情節，那可能是一場突如其來的約會，或者一段不顧一切的夏日戀情。「英國狼狽女子」不會守住自己的心，而是用力地投入、盡情去愛。

秋天也能延續這股「狼狽」的浪漫

這股風潮更迷人的地方在於，它還能一路延伸到秋天，畢竟狼狽女子的穿搭特色就是「層層堆疊」，什麼風衣、絲襪、襪子、奇妙的毛帽通通可以派上用場。只要套上復古外套、自織歪歪的圍巾，加上一雙大靴子，你就能在秋天的街頭奔跑、喝咖啡，然後一不小心墜入愛河。就如同這波風格所展現的那樣，人生，不一定要完美，亂一點、真實一點，才好玩。這個夏天，就用「英國狼狽女子風」來定義你的自由靈魂吧！

