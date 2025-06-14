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「熱+臭氧」竟是隱形壓力鍋！醫師曝研究：開冷氣是為了保命

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,天氣,高溫,中暑,烈日,防曬,遮陽,行人,路人,老外,西方人,觀光客,遊客,旅行。（圖／記者李毓康攝）

▲張家銘醫師分享，只要氣溫過高，以及臭氧濃度超過，年輕人罹患心肌梗塞的風險就會急速上升。（示意圖／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

炎熱天氣搭配高臭氧濃度，不僅長者要小心，連年輕人也可能在不知不覺中被心肌梗塞偷襲。基因醫師張家銘引述耶魯大學最新研究指出，美國每年有數十萬名18至64歲患者，在「稍熱、臭氧略高」的天氣中發病，提醒民眾要重視日常氣候變化對心臟健康的影響，學會以更有覺知的方式生活。

研究顯示，只要氣溫達當地前5％高點，臭氧濃度超過60 ppb，年輕人罹患心肌梗塞的風險便激增33％。即使是臭氧濃度僅50 ppb、天氣只是「稍熱」，風險仍增加15％。這樣的環境在台灣夏季午後極為常見，雖然空氣品質指數（AQI）可能還屬「普通」，但對心臟來說早已是潛藏危機。

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尤其悶熱又少風的天氣條件會加速臭氧濃度上升，並可能導致心律不整、心房顫動與血栓形成，對於本身有心血管病史或遺傳風險者尤為危險。研究指出，男性對單一污染指標特別敏感，而女性則是在「熱與臭」並存時才更容易出現心臟問題。

張家銘提醒，與其擔心無法改變的天氣，不如學會應對方式。包括：關注臭氧濃度預報、避免午後1至4點外出運動、適時使用冷氣降溫、在公司與學校推動戶外活動調整、並針對高風險族群採取更積極的防護措施，讓生活節奏配合環境條件調整。

最後他強調，「會喘的不只是肺，是心臟。」冷氣並非奢侈，而是在高溫、高臭氧環境下保護心臟的基本工具。無論年齡，當天氣讓人難受時，不妨選擇讓身體放慢步調、留在通風良好的室內，給心臟一個喘息的機會，就是最實際的自我照顧。

 
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