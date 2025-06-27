紙雕師殺人確定逃死！沒戴口罩遭規勸殺死店員　開庭悲情牌奏效

▲紙雕師蔣嘉凱殺害超商店員，獲判無期徒刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

2021年疫情期間，紙雕師蔣嘉凱因未戴口罩進超商，被店員提醒後心生不滿，返回時持刀刺死29歲店員蔡男。案發後社會譁然，一審判處死刑，認定蔣具辨識能力；蔣主張事發時精神混亂，並於二審求情道歉，最終改判無期徒刑。更一審維持原判，最高法院駁回上訴，無期徒刑定讞。

蔣男曾因在殯葬業擔任遺體修復師，接觸到傳統紙紮技藝，之後更衍生成興趣，發展成特殊技藝，變成國內首屈一指的紙雕師。他所設計的動物面具因為新鮮有趣，更被集結出書，甚至還有歌手出EP時，聘請他以紙雕動物面具設計EP封面。但蔣男也有精神疾病，並長期看診服用藥物。

本案發生於2021年11月間，當時新冠疫情蔓延，當時口罩禁令還沒解除，蔣男（44歲）在凌晨5點多進入住家附近的超商購物。29歲的蔡姓店員提醒蔣男須戴上口罩才能購物，蔣男氣憤離開，隨後戴口罩回超商結帳。之後蔣男第三度返回超商，並招手要店員出來；店員出門後，蔣男抽出預藏的水果刀，朝店員一陣猛刺。店員雖奮勇搶下水果刀，但最後仍因心臟遭刺穿，失去呼吸心跳，送醫後不治。

案發後震驚社會，蔣男隨即遭到逮捕羈押，被依殺人罪嫌起訴，一審法院審理時，蔣男辯稱自己當時吃了抗憂鬱藥、安眠藥與肌肉鬆弛劑等藥物，精神不清楚，對於犯案過程與細節完全記不清。一審法院認定他行為時仍具有行為辨識能力，因此將他判處死刑、褫奪公權終身。

案件上訴二審，高等法院開庭時蔣男打出悲情牌，他在庭上含淚與家屬道歉，說自己真的很抱歉。他也希望法院盡快執行他的死刑，他願意一命還一命，二審最後改判他無期徒刑。案經撤銷發回，更一審也維持無期徒刑。全案再上訴，最高法院27日駁回上訴，蔣男無期徒刑定讞，順利逃過死刑。